Taux de participation à 17h des législatives : les Français mobilisés ? Les derniers chiffres

Quel sera le taux de participation du premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin ? On fait le point sur les chiffres donnés à 17 heures par le ministère de l'Intérieur.

Les Français vont-ils se mobiliser pour les élections législatives ? C'est ce dimanche 30 juin 2024 que les électeurs sont invités à se exprimer leurs voix aux urnes pour le premier tour de ce scrutin qui déterminera quels députés siégeront à l'Assemblée nationale. Les bureaux de votes ont ouvert à 8 heures ce matin. A 17 heures, 59,39 % des votants ont glissé un bulletin dans l'urne, un chiffre encore en forte hausse de 20 points par rapport au dernier scrutin législatif de 2022. Il faut remonter à 1978, où 68% des électeurs avaient voté à cette heure-ci, pour avoir un meilleur taux de participation aux législatives (sans compter l'élection de 1986, scrutin qui se déroulait à la proportionnelle à un tour).

Cela confirme la tendance annoncée à midi, où 25,90% des électeurs s'étaient déjà rendu dans les urnes à la mi-journée. En 2022, pour le premier tour des législatives, ils étaient 18,43% à avoir voté à midi, et 39,42% à 17h. Au final, à 20h, la participation finale s'était élevée à 52,49%. La mobilisation est déjà beaucoup plus forte pour ce scrutin anticipé de 2024, ordonné après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron suite aux résultats des élections européennes le 9 juin dernier.

Des départements s'illustrent déjà comme les bons élèves de ce scrutin des élections législatives. Dans le Finistère, le taux de participation atteint les 68,26%. A 17h, il étaient 67,31% à avoir voté dans le Tarn. Idem en Dordogne, où le taux s'élève à 66,82%.

Si l'on compare au taux de participation à 17h des élections européennes du 9 juin dernier, la tendance est également à la hausse. Ils étaient 45,26% à avoir voté à cette heure-ci aux européennes, un chiffre en très légère hausse par rapport à 2019 à la même heure (45,26%). Encore une fois, le taux de participation est déjà plus élevé qu'il y a trois semaines à 20h, puisque 51,49% des électeurs ont voté aux européennes en France.

Au regard de ces résultats, des premières estimations sur la participation à 20h sont en train de tomber. Selon les prédictions d'Elabe pour BFM TV, RMC et La Tribune dimanche, la participation pourrait s'élever à 69,5% à la fermeture des bureaux de vote. Ipsos table de son côté sur une participation à 67,5%. L'institut de sondage prévoit ainsi une hausse de 22 points par rapport aux législatives de 2022. Le taux de participation va encore grimper avec les derniers votants attendus dans les bureaux de vote. Ces derniers ferment à 18, 19 ou 20 heures selon la taille des communes et les horaires arrêtés par les municipalités et préfectures.