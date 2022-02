Macron : candidature imminente à la présidentielle, le point sur son programme

Chronique de campagne du 8 février. 19h19. Emmanuel Macron joue les prolongations. Comme il l'avait annoncé dans La Voix du Nord le 1er février, le chef de l'Etat n'a toujours pas officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Deux raisons à cela : une épidémie de Covid encore haute en France et un allègement des restrictions toujours pas annoncé, mais surtout une crise diplomatique importante en Europe avec la menace d'une invasion de la Russie en Ukraine. Pour l'éviter, le président de la République tente de jouer les entremetteurs entre les deux pays pour calmer les tensions. Accompagné de quelques journalistes dans son avion entre Moscou et Kiev mardi 8 février 2022, Emmanuel Macron a forcément été interrogé sur le sujet. Mais il a préféré ironisé : "va falloir y songer à un moment". Selon ses dires, la crise russo-ukrainienne "prend plus de la moitié de [s]on temps, voire l’essentiel ces derniers jours". Qu'importe les appels incessants de ses adversaires à se déclarer : "je n'ai pas d'états d'âme". Jusqu'à quand pourra-t-il poursuivre dans cette posture alors qu'il a déjà récolté les 500 parrainages ? Une chose est sûre, ce sera avant le 4 mars : c'est à cette date, au plus tard, que la situation patrimoniale et déclarations d'intérêts et d'activités des candidats à la présidentielle doit être envoyée au Conseil constitutionnel.

Emmanuel Macron n'a toujours pas officialisé sa candidature à l'élection à la présidentielle de 2022 pourtant il a déjà avoué avoir "très envie" de se lancer dans la course. L'annonce d'une candidature pourrait toutefois intervenir sous peu, le président de la République a en effet fait savoir qu'il attendait une accalmie de la situation épidémique pour faire connaître sa décision. Malgré l'absence d'une candidature officielle, Emmanuel Macron semble entamer une campagne qui ne dit pas son nom et multiplie les déplacements et les prises de parole sur divers sujets qui se trouvent aussi être des thèmes de campagne stratégiques.

Chronique de campagne du 8 février. 14h11 . La dernier sondage, réalisé par Cluster 17 et publié ce mardi 8 février, donne Emmanuel Macron en tête du premier tour de l'élection présidentielle et avec une avance confortable (23%).

La "guerre" n'est pas écartée, a rappelé Emmanuel Macron

Les efforts diplomatiques engagés par Emmanuel Macron avec Vladimmir Poutine - et par Olaf Scholz avec Joe Biden - n'ont pour l'heure par permis d'écarter le scénario d'une guerre militaire entre la Russie et l'Ukraine. Le président français a tenu à bien marteler que la réponse à la crise actuelle devait être politique, avec des éléments de langage soigneusement choisis. Emmanuel Macron a indiqué vouloir "commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe", pour "éviter la guerre". "Notre continent est aujourd'hui dans une situation éminemment critique". Et d'ajouter : "Nous avons des désaccords, vous les avez constatés et nous les assumons. Est-ce que la tâche a une part d'ingratitude ? Oui, résolument. Faut-il l'abandonner ? Non. Si nous ne discutons pas avec la Russie, est-ce que nous accroissons notre capacité collective à bâtir la paix ? Non".

Vladimir Poutine s'est montré moins diplomatique, et a teinté son discours, hier soir, de termes plus belliqueux. S'il a indiqué partagé "la même inquiétude" qu'Emmanuel Macron "en ce qui concerne la sécurité en Europe", il a ajouté : "Si l’Ukraine rejoignait l’Otan avec une reprise de la Crimée avec des moyens militaires, les pays européens seraient automatiquement entraines dans un conflit armé avec la Russie. Dire que la Russie se comporte de manière agressive est illogique, ce n’est pas nous qui nous nous dirigeons vers les frontières de l’Otan. [...]. Les puissances de l'Otan et la Russie ne sont pas comparables, mais la Russie possède l'arme nucléaire, l'Europe n'aurait pas le temps de riposter. Emmanuel Macron ne veut pas de ça et moi non plus".