Sondages des départementales : y a-t-il des enquêtes sur ces élections ?

Les élections départementales 2021 ont lieu ces dimanches 20 et 27 juin. Si aucun sondage n'est disponible sur les intentions de vote, l'abstention pourrait atteindre jusqu'à 60% selon un nouveau sondage.

Les dimanches 20 et 27 juin sont placés sous le signe de la politique. En effet, les deux tours des élections départementales et régionales ont lieu. Les Français sont appelés aux urnes afin d'élire leurs conseillers régionaux et départementaux. Mais comment se déroulent ces scrutins ? Quels sont les grands enjeux politiques de ces élections ? Concrètement, comme le rapporte le site Vie Publique, les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et les conseillers généraux sont devenus les conseillers départementaux. Ces derniers sont intégralement renouvelés à chaque scrutin, tous les six ans, selon un mode de scrutin binominal majoritaire.

Contrairement aux élections régionales, aucun sondage dédié aux intentions de vote n'est disponible. Néanmoins, le sondage Ifop Fiducial pour Sud radio publié le vendredi 18 juin affirmait que le taux d'abstention pourrait atteindre 60% au premier tour des régionales et départementales. Soit un record. "Il n'y a pas une abstention, mais plusieurs", analyse Frédéric Dabi, directeur Opinion de l'Ifop, auprès de LCI : "Les gens qui ne votent jamais, les gens désaffiliés, les personnes qui trouvent des excuses, les mécontents de l'offre qu'on leur propose. La logique de vanité de vote a fortement émergé ; c'est-à-dire penser que voter c'est vain, inutile, car ça ne respecte pas la promesse du politique qui est changer la vie, transformer le quotidien."