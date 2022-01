Primaire populaire : le vote ouvert, incertitude sur les résultats

PRIMAIRE POPULAIRE. Le vote pour la Primaire populaire s'est ouvert jeudi 27 janvier 2022. Jusqu'à dimanche, plus de 450 000 personnes sont appelées à désigner un candidat pour "faire garder l'écologie et la justice sociale" à la présidentielle.

"Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait...". Depuis 10 heures ce jeudi 27 janvier 2022, c'est ce à quoi doivent répondre les 466 895 électeurs inscrits à la Primaire populaire, en attribuant à chacun des sept candidats (Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Larrouturou et Christiane Taubira) la mention "très bien", "bien", "assez bien", "passable" ou "insuffisant". Le vote est ouvert jusqu'au dimanche 30 janvier 17 heures, alors qu'une certaine incertitude plane au-dessus des résultats même si Christiane Taubira semble être au-dessus de la mêlée, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ayant refusé de reconnaître le résultat de ce scrutin inédit. Une chose est sûre, l'union de la gauche ne se fera pas par ce biais.

L'ambition était pourtant de rassembler tous les candidats de ce flanc politique dans cette primaire pour les pousser à s'unir et porter un seul projet commun à cette obédience politique est vite tombé à l'eau. "Ils parlent tous de rassemblement, mais ils se cachent trop souvent derrière l'adage 'le rassemblement, oui, mais derrière moi'. Or, nous savons tous que, quand chacun des candidats dit cela et qu'ils sont si nombreux, ça ne peut pas marcher", regrette Mathilde Imer, dans un échange avec des lecteurs du Monde, mercredi 26 janvier. Et poursuit : "Alors, ce qu'on dit aux candidats et candidates est simple : pourquoi ne nous laissez-vous pas, nous, vos électeurs et électrices, être le juge de paix entre vous ?"

Bien que leur nom ait été plébiscité et inscrit sur la liste de départ, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont toujours refusé de s'y soumettre, quand Anne Hidalgo avait dit oui avant de changer d'avis. La faute à une vidéo privée de l'un des membres des l'organisation, Samuel Grzybowski, porte-parole, dans laquelle il appelait à tout faire empêcher le trio d'obtenir les 500 parrainages. L'irruption de Christiane Taubira dans le jeu est également venue troubler un peu plus la gauche… et biaiser le sort de cette primaire ? Mélenchon, Jadot et Hidalgo ayant annoncé refusé de reconnaître les résultats -dévoilés dimanche 30 janvier- et ne pas tenir compte de ce scrutin, l'ex-ministre semble être favorite face à trois autres candidats de la "société civile" Anna Agueb-Porterie, Charlotte Marchandise et Pierre Larrouturou. Aucun sondage n'a été fait mais la victoire de Christiane Taubira, égérie d'une partie de la gauche, fait figure d'évidence. Du moins à priori.

"Les jeux ne sont pas faits, et on n'est pas du tout dans une 'primaire Taubira'" tempère le porte-parole. "Je ne crois pas qu'elle ait capté (la lumière) pour elle. Je sais qu'il y a énormément d'Insoumis qui vont voter, énormément de gens qui ne sont pas d'un parti" avance, par ailleurs, Charlotte Marchandise. Car en dépit de l'aura de la principale candidate, l'inconnue règne autour des électeurs. Aucune donnée n'a été communiquée sur le profil de ceux qui seront en mesure de voter de jeudi à dimanche. Sont-ils réellement inscrits pour voter pour le projet porté par l'un des sept noms ? Un "bourrage" des inscriptions visant à tronquer le résultat est-il envisageable ? Un coup politique ne serait-il pas dans les tuyaux ? Car même si Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont annoncé qu'ils feraient fi de leur sort lors de ce scrutin, rien ne dit que des électeurs de ces candidats n'ont pas été poussés à s'inscrire pour faire sortir en tête leur chef de file afin d'obtenir de nouveaux soutiens pour la campagne. Quelle sera alors l'attitude adoptée par ces élus si l'un d'eux remporte la majorité des suffrages, alors que Samuel Grzybowski a annoncé que "ce n'est pas une primaire qui va éliminer les perdants, c'est une primaire qui classifie un groupe de sept pour dire qui peut être en leadership et avec qui on peut travailler ensuite" ? Après des mois et des mois d'organisation, la fumée blanche va enfin sortir de la cheminée de la Primaire populaire. Pour dégager ou obstruer un peu plus le ciel de la gauche lors de cette présidentielle ?

Qu'est-ce que la Primaire populaire ?

La paternité d'une primaire pour un candidat unique à gauche ne revient pas à Anne Hidalgo et sa proposition mort-née de "primaire de la gauche" formulée début décembre. En février 2021, la Primaire populaire a été lancée avec l'objectif de définir un "socle commun de dix mesures de rupture avec 13 partis politiques et inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années". Les mesures sont alors réparties dans trois thématiques : une république écologique, une république sociale et une république démocratique.

Elles avaient ensuite jusqu'à fin novembre pour dire si elles souhaitaient participer ou non à la primaire. "Elles n'ont pas été assez nombreuses à s'engager dans le processus. Nous avons donc, avec validation de nos signataires par une consultation massive, choisi de continuer le projet sous la forme d'une investiture citoyenne, avec ou sans l'accord des candidats et candidates", précise l'organisation. Le 15 janvier 2022, la liste définitive des noms retenus a été annoncée.

Quels sont les candidats à la Primaire populaire ?

Le système de parrainages de la Primaire populaire a donc permis de définir, au final, sept personnalités en mesure, selon les votants, de porter le socle commun défini à l'élection présidentielle. Plusieurs politiques de premier plan ont été nommés, quand d'autres acteurs moins connus ont également été intégrés à la liste des personnalités pour lesquelles voter (sans qu'ils en soient nécessairement candidats). Il s'agit d' Anna-Agueb Poterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira.

Jean-Luc Mélenchon et la Primaire populaire

"Nous demandons que son nom soit retiré de tous les supports physiques et numériques". Le communiqué de Manuel Bompard du mercredi 19 janvier 2022 est limpide : Jean-Luc Mélenchon ne veut pas être associé à la Primaire populaire. Le directeur de campagne du candidat LFI à la présidentielle juge que "ce vote s'apparente à une sorte de sondage sans qu'aucune des règles de base permettant d'en garantir la sincérité ne soit respectée". Depuis le lancement de l'initiative, et bien que son nom ait été proposé, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas entendre parler de ce scrutin. Le député des Bouches-du-Rhône s'y est toujours montré opposé, jugeant que des divergences trop importantes existaient entre les prétendants de gauche à l'Elysée, rendant impossible toute union, qu'elle soit via la primaire populaire ou pas. Malgré sa fin de non-recevoir, le nom de l'Insoumis sera proposé au vote et pourrait recueillir des voix.

Le vote, 100 % numérique, s'ouvrira jeudi 27 janvier 2022 à 10 heures et se clôturera dimanche 30 janvier à 17 heures.

Qui vote à la Primaire populaire ?

Pour pouvoir participer au vote lors de la Primaire populaire, il était nécessaire de remplir trois conditions : avoir au moins 16 ans, être Français et " se reconnaître dans l'esprit du socle commun " bâti par l'organisation du vote. Il était possible de s'inscrire jusqu'au dimanche 23 janvier. Le listing des participants étant désormais clôturé, 467 000 personnes seront aptes à prendre part au scrutin selon les chiffres communiqués par les organisateurs.

Quels sont les résultats des sondages ?

Comme pour les primaires EELV et LR, aucun sondage sur les intentions de vote à la Primaire populaire n'a été réalisé. En revanche, une étude réalisée en exclusivité par YouGov pour Linternaute a permis de montrer que les électeurs de gauche souhaitaient en majorité que les candidats de leur obédience politique se soumettent au résultat de cette primaire (65%), quand 20 % ont jugé que non et 15 % n'ont pas exprimé d'opinion sur le sujet. En revanche, les électeurs de gauche jugent à 59 % que le processus ne permettra pas l'union derrière le candidat vainqueur (26 % de oui, 11 % ne savent pas, 4 % n'ont pas entendu parler de la primaire).

Quand seront connus les résultats de la Primaire populaire ?

Les résultats de la Primaire populaire seront connus dimanche 30 janvier 2022, après 17 heures, à l'issue de quatre jours de vote. Le scrutin, entièrement numérique, débutera en effet jeudi 27 janvier. Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas précisé les modalités d'annonce des résultats. Le nom du candidat arrivant en tête devrait être dévoilé sur les réseaux sociaux.