Programme d'Emmanuel Macron pour 2022 : retraites, éducation, salaires... Le résumé

PROGRAMME MACRON. Pour son second mandat, Emmanuel Macron a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait mener la tant redoutée réforme des retraites. Mais qu'en est-il de ses ambitions en matière de santé, d'éducation, de sécurité ou encore de justice ? Le point sur son programme.

Emmanuel Macron brigue un second mandat. Après cinq ans à la tête du pays, le président-candidat ne compte pas s'en arrêter là. Celui qui a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, le 3 mars dernier, dans une lettre aux Français, a présenté son programme lors d'une conférence de presse jeudi 17 mars depuis les Docks de Paris en Seine-Saint-Denis. Dans un discours d'une heure et demi, le candidat de La République en Marche a présenté les réformes majeures de son projet présidentiel selon trois axes : les mesures pour devenir une nation indépendante - en matière de défense et de production notamment -, les réformes pour créer "une société unie" où chacun est égaux et dispose des mêmes chances face au pouvoir d'achat, au travail, à la santé ou encore à l'école, et enfin sur le "pacte républicain" qui porte sur les question sécuritaire, judiciaire et administrative.

Le programme d'Emmanuel Macron suit trois fils directeurs qui sont les trois grandes ambitions du candidat Emmanuel Macron : faire de la France une nation indépendante, être une société unie et juste et respecter le pacte républicain.