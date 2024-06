Vote par procuration aux législatives 2024 : comment faire ? Quels sont les dates et délais ?

Le 30 juin et le 7 juillet se tiendront des élections législatives anticipées. Des dates qui pourraient ne pas arranger certains Français, mais le vote est possible par procuration. Voici comment s'y prendre.

Emmanuel Macron a décidé, à l'issue des élections européennes, de dissoudre l'Assemblée nationale. Les Français sont donc appelés aux urnes pour de nouvelles élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Une annonce qui a pris de court puisque le scrutin se tiendra dans seulement trois semaines. De plus, ces dates tombent en plein pendant le début des vacances scolaires estivales. De nombreux Français ont surement déjà prévu de partir à cette période et ne pourront donc pas aller dans leur bureau de vote sur au moins une des deux dates.

Heureusement, il est toujours possible de faire une procuration. Pour cela, il faut désigner une autre personne pour aller placer un bulletin dans l'urne à sa place. Le mandataire peut être toute personne inscrite sur les listes électorales françaises. En cas d'absence pour les deux tours, le mandataire peut être désigné pour les deux scrutins, le mandataire peut aussi être une personne différente pour chaque tour. Dans ce deuxième cas, il faudra faire deux procurations distinctes.

Un formulaire en ligne ou à imprimer

Le processus peut se faire en ligne : un formulaire est disponible sur le site MaProcuration, en se connectant avec France Connect. Ensuite, il est demandé d'indiquer sa commune et plusieurs informations sur le mandataire choisi, notamment sa date de naissance et son numéro d'électeur. Ce numéro est disponible sur sa carte électorale.

Une fois le formulaire rempli, un mail avec la référence de la demande ainsi qu'un justificatif d'identité seront à présenter en commissariat, en gendarmerie, dans un tribunal judiciaire ou dans un lieu spécifique désigné par le préfet. A ce moment-là, la procuration est confirmée et le récépissé à présenter le jour du vote reçu.

Il existe également un formulaire papier imprimable, à remettre aussi dans l'un des quatre lieux cités plus haut, toujours avec une pièce d'identité en poche. En cas de disponibilité de dernière minute, il n'y a rien à faire, juste se rendre dans son bureau de vote et informer son mandataire afin qu'il ne dépose pas le bulletin reçu par procuration dans l'urne.

S'il n'y a pas de date limite pour faire procuration, mieux vaut ne pas trop tarder pour que la mairie l'ait bien reçu, au vu du court délai dans lequel vont se tenir ces élections.