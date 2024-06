Pour quel candidat voter aux législatives 2024 ? Découvrez le parti dont vous êtes le plus proche

Qu'ont voté les partis à l'Assemblée nationale ? Un simulateur vous aide à trouver le candidat aux législatives qui se rapproche le plus de vos idées.

Les élections législatives auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Pour qui voter ? Après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, une campagne exceptionnellement rapide s'est ouverte. Dans ces conditions, il n'est pas toujours évident de choisir quel candidat soutenir dans votre circonscription. Entre les belles promesses de campagne et les caricatures dessinées par les adversaires, comment décider si un parti vous convainc vraiment ?

Un bon indice consiste à regarder quelles sont les lois votées par les différentes formations politiques au Parlement. Comment auriez-vous voté si vous aviez été à l'Assemblée nationale ? Quel parti a voté comme vous ?

Pour vous aider, voici un simulateur très pratique qui permet, en répondant à plusieurs questions précises, de découvrir de quelle formation politique vous êtes le plus proche. Cet outil a été créé par VoteFinder.fr, un site bénévole qui s'est donné pour mission de faire mieux connaître le travail des députés et d'amener les Français à s'intéresser davantage à ces élections législatives. Grâce à ce test rapide, mis à disposition par notre partenaire, vous pouvez découvrir en quelques clics le parti le plus proche de vos convictions. Une manière concrète de trancher entre les candidats de votre circonscription.

Vos réponses sont comparées à celles des vrais élus. "Pour faciliter la compréhension, toutes les propositions de lois ont été vulgarisées et résumées par des experts. Le texte de loi complet est disponible sur chaque fiche", précise VoteFinder. Voter donc "Pour" ou "Contre" pour chaque proposition. Cliquez sur "Résumé" pour en savoir davantage si une proposition vous paraît trop vague. Plus vous votez et plus la suggestion sera précise.

Bien entendu, le test ne vous soumet que quelques textes de loi et amendements parmi l'ensemble de ceux qui ont été votés par les députés à l'Assemblée nationale ces dernières années. Mais il a le mérite de vous donner un aperçu de l'action effective des formations politiques qui présentent des candidats aux élections législatives 2024.

Ce projet est porté par un groupe de "passionnés de science politique et aux profils variés (ingénieurs, alumnis de Science Po, des ENS et de l'UNESCO)" dans un but de "transparence démocratique".

Qui est candidat aux législatives chez vous ?

Trouvez votre commune ou votre circonscription pour consulter les listes de candidats aux législatives :

Une fois le test effectué, allez tout de même vérifier qui est candidat dans votre circonscription : il arrive que des partis n'aient pas investi de candidats de leur camp dans certains territoire, pour des jeux de proximité, d'alliance ou considérant qu'ils n'avaient pas la moindre chance de remporter le scrutin dans cette circonscription, compte tenu de la sociologie électorale et du peu de temps pour mener une campagne législative.