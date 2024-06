David Guiraud : quel résultat pour l'insoumis aux législatives 2024 ?

David Guiraud est candidat à sa réélection dans la 8e circonscription du Nord. Quel résultat au 1er tour des législatives pour le député sortant ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

Le résultat des élections législatives dans la 8e circonscription du Nord sera très scruté par La France insoumise. Le député sortant David Guiraud y est en effet candidat à sa réélection, deux ans après avoir décroché son premier mandat. David Guiraud a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, par son engagement pour la cause du peuple palestinien et contre le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Sujet de plusieurs polémiques, il a fait l'objet d'une plainte de l'Observatoire juif de France pour "apologie du terrorisme et provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence", des faits qu'il conteste.

Les électeurs de Roubaix et des communes alentour renouveront-ils leur soutien à David Guiraud ? Le député sortant s'était en tout cas imposé sans mal en 2022 dans sa circonscription. Arrivé en tête dès le premier tour, avec plus de 15 points d'avance sur sa concurrente macroniste, David Guiraud avait remporté le second tour avec près de 60% des voix.

Par ailleurs, les résultats des élections européennes dans la circonscription ont confirmé le bon ancrage de La France insoumise : la liste de Manon Aubry y a fait le meilleur score, récoltant 31,54% des suffrages, devant le Rassemblement national, qui a signé un score tout de même honorable de 30,39%.

Ni LR ni Reconquête dans la circonscription

David Guiraud se présente à ces élections législatives 2024 sous la bannière du Nouveau Front populaire, qui regroupe les principaux partis de gauche. Or, si l'on additionne les résultats de ces partis aux européennes, ils ont obtenu 45% des suffrages exprimés lors des européennes dans la circonscription de Roubaix. A noter cependant que ni LR ni Reconquête ne présentent de candidat aux législatives dans cette circonscription, ce qui pourrait favoriser le candidat du RN Ethan Leys, voire celui de la majorité présidentielle, Tarik Mekki. Maël Camerlynck est pour sa part investi par Debout la France, tandis que Françoise Delbarre représentera Lutte Ouvrière.

Que disent les sondages ? Au niveau du pays, le Rassemblement national a été donné en tête des intentions de vote par toutes les études réalisées avant la fin de la campagne officielle du premier tour des législatives. La gauche, rassemblée en Nouveau Front Populaire, arrivait en deuxième position, devant la coalition présidentielle. Rappelons que les sondages ne donnent qu'un photographie à l'instant t d'un groupe d'électeurs et ne préjugent en aucun cas des résultats officiels du scrutin.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".