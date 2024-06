Aurélien Pradié : quel résultat aux législatives après son départ de LR ?

Aurélien Pradié est candidat à sa réélection en tant que député du Lot aux législatives 2024. Mais celui qui a quitté le parti des Républicains peut-il espérer être réélu ? Et avec quel résultat ?

Membre historique de la droite traditionnelle, Aurélien Pradié a décidé de rompre avec le parti Les Républicains à seulement quelques jours du premier tour des élections législatives. Mais il n'a pas renoncé à une possible réélection en tant que député à l'occasion des scrutins de ce dimanche 30 juin et à celui du 7 juillet prochain : il est candidat indépendant dans la 1ère circonscription du Lot. L'ex-LR qui ne renie pas ses valeurs et ses idées politiques en quittant le parti, au contraire c'est selon lui un moyen d'y rester fidèle alors que "le parti LR est mort" après l'alliance conclue par le président contesté Eric Ciotti et le Rassemblement national.

Aurélien Pradié se présente donc comme un candidat gaulliste de droite indépendant des LR - qui n'ont de fait plus de candidat dans la circonscription - et s'oppose au Rassemblement national comme au Nouveau Front populaire, plus particulièrement La France insoumise, qu'il qualifie de deux "extrêmes" dans La Dépêche : "Mélenchon et Le Pen étant les deux faces de la même médaille". Le député du Lot veut aussi proposer une autre voix à la politique d'Emmanuel Macron. Il reconnaît que l'initiative est risquée mais estime que "l'heure est aux aventuriers politiques" et que cette aventure "ne doit pas inquiéter, elle doit rassurer et enthousiasmer celles et ceux qui, dans ma famille politique, veulent encore y croire".

Quel résultat pour Aurélien Pradié aux législatives ?

Lors des élections législatives de 2022, Aurélien Pradié s'était largement imposé aux deux tours face à ses concurrents, dont celui de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), l'alliance de gauche de l'époque. Il avait obtenu 45,46% des suffrages contre 22,26% pour la candidate de gauche puis avec 64,63% au second tour contre 35,37%. Un meilleur score que celui qu'il lui avait permis d'être élu lors de sa première élection en 2017 : il état alors arrivé deuxième derrière le candidat de la majorité au premier tour (24,64% contre 28,67%) mais l'avait emporté de justesse au second tour avec 51,32% des voix.

Mais le Rassemblement national a progressé dans la 1ère circonscription du Lot et a gagné les élections européennes du 9 juin. L'extrême droite a obtenu 27,42% des voix, tandis que le parti des Républicains n'est arrivé qu'en quatrième position avec 7,14% des voix derrière le Parti socialiste (18,73%) et la majorité présidentielle (13,04%).

Aurélien Pradié pourrait donc avoir de la concurrence face aux candidats du Rassemblement nationale, de l'union de la gauche et de la majorité présidentielle. D'autant qu'il se retrouve sans étiquette, mais malgré son départ du parti les électeurs du Lot situe l'élu sur l'échiquier politique et le connaisse, ce qui confère un avantage au député sortant.

Que disaient les sondages sur les législatives ?

Les résultats des sondages sur les législatives qui pouvaient être publiées jusqu'à minuit le vendredi 28 juin n'était pas optimiste avec la droite traditionnelle. Ils donnaient l'extrême droite en tête avec plus d'un tiers des intentions de vote. Suivaient l'union de la gauche autour des 30%, de la majorité présidentielle autour des 20% quand la droite en dehors des Républicains pro-Ciotti alliés à l'extrême droite sous la barre des 10%.

Ces sondages traduisent des tendances observées à un moment précis, mais ne peuvent pas être considérées que des prédictions exactes des résultats des législatives. D'autant plus que les sondages sont réalisés au niveau national alors que les législatives s'apparentent davantage à 577 élections locales.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".