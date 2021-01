"DIRECT. USA : les images du Capitole envahi, Washington toujours sous tension"

USA. Au terme d'une journée d'insurrection, lors de laquelle le Capitole, à Washington, a été envahi par des manifestants, le bilan est lourd avec 4 morts. La situation d'urgence restera en vigueur dans la capitale américaine jusqu'au 21 janvier.

16:01 - Un républicain félicite Joe Biden John Boehner, ancien membre de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, mais toujours républicain, a formulé ses félicitations à Joe Biden suite à la validation de son statut de président-élu. "Félicitations au président élu Joe Biden. Je sais que vous êtes sincère dans votre désir d’être le président de tous les Américains, et je sais que vous avez les compétences et le cœur pour y parvenir", a-t-il écrit sur Twitter. 15:46 - Trump lâché par McConnell Ce n'est pas le premier dans le parti républicain à lâché Donald Trump : Mitch McConnell, pourtant considéré comme proche du président américain tout au long de son mandat, a estimé que la volonté de contester les résultats de l'élection par de "simples allégations" n'était pas démocratique. "Si cette élection était annulée par de simples allégations du camp perdant, notre démocratie entrerait dans une spirale mortelle", a déclaré le chef de la majorité républicaine au Sénat. 15:32 - Première démission dans le camp Trump depuis les violences Les violences de mercredi à Washington ne sont pas sans conséquence pour le camp de Donald Trump. L'ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, devenu représentant du gouvernement en Irlande du Nord, a démissionné de son poste. Il a notamment justifié sa décision par le fait que selon lui Donald Trump n'était "plus le même qu'il y a huit mois" et a dit s'attendre à d'autres démissions. 14:39 - Tim Cook regrette "un chapitre triste et honteux" Le patron d'Apple a réagi suite aux événements violents qui ont émaillé le vote du Congrès ce mercredi aux Etats-Unis. Selon Tim Cook, cela constitue "un chapitre triste et honteux de l’histoire de notre pays". "Les responsables de cette insurrection devraient être tenus de rendre des comptes et nous devons mener à terme la transition vers l’administration du président élu Biden. C’est tout particulièrement lorsqu'ils sont mis au défi que nos idéaux comptent le plus", a-t-il écrit sur Twitter. 14:10 - Moscou dénonce un "système électoral archaïque" La diplomatie russe a réagi aux violents affrontements qui se sont tenus ce mercredi à Washington, estimant que le système électoral américain était "archaïque". "Il ne répond pas aux normes démocratiques modernes", a déclaré Maria Zakharova, dont les propos ont été relayés par des agences russes, assurant qu'il s'agissait néanmoins d'une "affaire interne" aux Etats-Unis. 13:40 - Les anciens présidents américains s'indignent Du côté des réactions à cette journée d'insurrection à Washington, on note celle de trois anciens présidents américains. Georges W. Bush a parlé d'images dignes d'une "république bananière", quand Bill Clinton dénonce une "attaque sans précédent" contre les institutions américaines, "nourrie par plus de quatre années de politique empoisonnée". Barack Obama a lui aussi réagi, déplorant "un moment de déshonneur et de honte" pour son pays. 12:56 - "Pensez au carnage s’ils n’avaient pas été blancs" Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix se sont élevées contre le fait que le bilan des violences de ce mercredi au Capitole aurait pu être bien plus lourd si les manifestants avaient été des Afro-Américains. Des personnalités se sont indignés de la différence de traitement de la part des forces de l'ordre entre, par exemple, les manifestants du mouvement Black lives matter et les partisans de Donald Trump, hier à Washington. "Pensez au carnage s’ils n’avaient pas été blancs", a par exemple écrit l’acteur Chris Evans sur Twitter. Cori Bush, représentante démocrate des Etats-Unis, a même estimé que si les manifestants avaient été Noirs, ils n'auraient pas pu pénétrer au sein du Capitole. "Si c’étaient des gens qui me ressemblaient, s’il y avait eu le même nombre de personnes, mais s’ils avaient été noirs et bruns, nous n’aurions pas franchi ces étapes. (...) Nous n’aurions pas réussi à entrer par la porte et à casser les fenêtres et aller mettre les pieds sur les bureaux des membres du Congrès", a-t-elle déclaré sur la chaîne NBC. 11:59 - Les images d'un bureau saccagé au Capitole Parmi les militants pro-Trump a avoir investi violemment le Capitole ce mercredi, certains se sont même introduit dans des bureaux de parlementaires, saccageant tout sur leur passage, comme le montrent ces images. The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021 11:33 - Merkel est "triste" Les réactions internationales se suivent et se ressemblent. Beaucoup de chefs d'Etats déplorent et condamnent les violences ayant eu lieu ce mercredi à Washington, autour et à l'intérieur du Capitole. Angela Merkel a fait part de sa "tristesse" face au spectacle offert par partisans violents de Donald Trump, qui n'est pas épargné par la chancelière allemande. "Je regrette profondément que le président Trump n'ait pas concédé sa défaite, depuis novembre et encore hier", a-t-elle déclaré, jugeant que "les doutes sur le résultat de l'élection ont été alimentés et ont créé l'atmosphère qui a rendu possible les événements". 11:05 - L'intrusion au Capitole, un "acte scandaleux" Allié historique des Etats-Unis, Israël a condamné les violences qui se sont tenues ce mercredi autour et à l'intérieur du Capitole, à Washington. "Le saccage du Capitole hier était un acte scandaleux et doit être vigoureusement condamné. Je n'ai aucun doute sur le fait que la démocratie américaine triomphera, elle l'a toujours fait", a notamment déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 10:38 - Trump promet une transition ordonnée Dans une déclaration officielle, Donald Trump a fait savoir qu'il comptait transmettre pacifiquement le pouvoir à Joe Biden, lors de l'investiture de ce dernier le 20 janvier prochain. "Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier. J'ai toujours dit que nous continuerions notre lutte pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat de l’histoire présidentielle, ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau grande", a déclaré le chef de l'Etat. 10:06 - Facebook et Twitter censurent Trump A l'image de ce qui s'était produit lors de l'élection de novembre, les deux réseaux sociaux ont décidé de censurer à nouveau Donald Trump, Twitter se justifiant par des "violations graves et répétées" de la part du président américain. Le réseau à l'oiseau bleu a même verrouillé le compte de Trump pour une durée de 12 heures, menaçant de faire durer ce blocage indéfiniment si le chef de l'Etat ne retire pas ses trois derniers tweets. De son côté, Facebook a retiré une vidéo dans laquelle Donald Trump répète une énième fois que l'élection lui a été volée, mais dans laquelle il incite également ses partisans à rentrer chez eux. Les deux réseaux sociaux s'étaient engagé, avant le scrutin, à lutter plus efficacement contre la propagation de fausses informations. 09:48 - Le Congrès certifie la victoire de Joe Biden C'est officiel. Alors qu'il est près de 4 heures du matin à Washington, le Congrès a reconnu la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre dernier. C'est le vice-président, Mike Pence, qui s'est chargé d'officialiser la nouvelle devant les parlementaires américains. 09:40 - "Une insurrection incitée par le président des Etats-Unis", selon Romney Rarement le parti républicain n'a semblé aussi divisé. La preuve, une nouvelle fois, avec la réaction aux violences de ce mercredi de Mitt Romney, ancien candidat républicain à l'élection présidentielle de 2021. Celui qui est toujours, à l'heure actuelle, sénateur du Grand Old Party, a dénoncé "une insurrection incitée par le président des Etats-Unis". "Ceux qui choisissent de continuer à soutenir sa dangereuse manœuvre en s'opposant aux résultats d'une élection légitime et démocratique seront à jamais considérés comme complices d'une attaque sans précédent contre notre démocratie", a-t-il déclaré. 09:30 - Ocasio-Cortez demande la destitution de Trump Alexandria Ocasio-Cortez, l'une des représentantes démocrates les plus populaires aux Etats-Unis, a demandé la "destitution" de Donald Trump, sur Twitter, après les violents événements qui ont émaillé le vote du Congrès pour valider la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre dernier. LIRE PLUS

Dans la matinée ce mercredi 6 janvier 2021, alors que le Congrès devait valider la victoire de Joe Biden lors de la présidentielle américaine de novembre, des milliers de partisans de Donald Trump ont afflué vers vers Washington pour contester le résultat de l'élection, à l'appel du président sortant.

Vers midi (heure de Washington, 18h en France), Donald Trump prend la parole depuis une esplanade proche de la Maison Blanche. Son discours galvanise des militants déjà chauffés à blanc. Une partie d'entre-eux prend le chemin du Capitole, à quelques encablures, où se situe le Parlement américain.

Vers 13h10, des manifestants font tomber les barricades érigées devant l'aile Ouest du Capitole et avancent vers le bâtiment où se tient la session du Congrès.

Vers 14h15, des protestataires pénètrent dans l'enceinte du Capitole.

Vers 14h30, les premières vidéos montrent des partisans pro-Trump à l'intérieur du bâtiment, avec des drapeaux américains et confédérés. Les sénateurs sont évacués.

Vers 14h45, de l'autre côté du bâtiment, dans la chambre des représentants, les policiers, armes à la main, tentent d'empêcher des manifestants massés devant la porte d'entrer. Des élus sont aperçus nichés sous les travées du Parlement pour se mettre à l'abri.

Vers 15h, les manifestants ont réussi à pénétrer dans la chambre du Sénat. de nombreuses images circulent immédiatement sur les réseaux sociaux.

Vers 18h (minuit en France) les forces de l'ordre et la Garde nationale, déployées, reprennent le contrôle du Capitole. Le processus de certification reprendra dans la soirée.

Vers 3h30 du matin jeudi (9h30) en France, la victoire de Joe Biden à la présidentielle est certifiée par le Congrès.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

Pro-Trump protesters have stormed the US Capitol, where members of Congress were meeting to certify President-elect Joe Biden's win. https://t.co/XSjeyp448n pic.twitter.com/72YdffsuYJ — CNN (@CNN) January 6, 2021

[ Le point à 23h] Des centaines de manifestants favorables au président Donald Trump ont envahi aujourdhui le Capitole à Washington dans un climat insurrectionnel, interrompant la session du Congrès qui devait confirmer la victoire de Joe Biden #AFP pic.twitter.com/caTX44j8fR — Agence France-Presse (@afpfr) January 6, 2021

Scores of Trump supporters breached the Capitol building and neared the Senate floor on Wednesday afternoon as thousands cheered and clashed with police in front of the building. https://t.co/wH1URGxPnI pic.twitter.com/GDIQF7tpY7 — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

BREAKING: Trump supporters clash with police, attempting to gain access to the U.S. Capitol building, as the Congress debate an objection to Arizona's Electoral College votes. pic.twitter.com/E3TAcJpaPM — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Un manifestant pro-Trump avec un drapeau confédéré dans les couloirs du Capitole #AFP



@saulloeb pic.twitter.com/7SBrGt0b5t — Agence France-Presse (@afpfr) January 6, 2021

A supporter of President Trump sits inside Speaker Pelosi's office. pic.twitter.com/xyhj0Lziro — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Rep. Jason Crow, D-Colo., comforts Rep. Susan Wild, D-Pa., while taking cover as rioters disrupt the joint session of Congress. pic.twitter.com/b7rKblZoEA — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

A flash lights up the front of the U.S. Capitol as a mob of Trump supporters control the steps of the building. pic.twitter.com/fulKu8FPzo — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

Une femme a été mortellement blessée dans le Capitole par un tir de la police de Washington. Cette résidente du sud de la Californie s'appelait Ashli Babbitt et était une ardente partisane du président Donald Trump. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. Trois autres personnes ont perdu la vie dans le secteur de la colline du Capitole, mais la police s'abstient pour l'instant de lier directement ces décès aux violences, indique l'AFP. Au moins une vingtaine de personnes ont également été blessées, une cinquantaine arrêtées.

Le maire de Washington a annoncé dans un communiqué la mise en place d'un couvre-feu à partir de 18 heures dans la ville (minuit en France). L'idée étant, non pas de lutter contre le coronavirus, mais bien d'éviter d'éventuels échauffourées nocturnes. Après une annonce de la Maison-Blanche en milieu de soirée, des militaires de la Garde nationale ont été envoyés à Washington pour rétablir le calme après plusieurs heures d'extrême tension. L'état d'urgence sera prolongé durant deux semaines.

Selon la Constitution américaine, le Congrès devait valider ce mercredi 6 janvier le résultat de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier, en reconnaissant les certificats envoyés par chacun des 50 Etats américains pour transmettre les votes de leurs grands électeurs. C'était au vice-président américain, en l'occurrence le trumpiste Mike Pence, d'"ouvrir" ces certificats. Sous pression de Donald Trump, ce dernier a cependant décidé de ne pas entraver la procédure. Dans une lettre publiée en amont de la session du Congrès, il a clairement expliqué que les "contraintes" de la Constitution ne lui permettaient pas de modifier les résultats du scrutin du 3 novembre, tels que transmis par les Etats. Avant que les débats ne sombrent dans la confusion, il avait donc bien commencé à présider la session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat qui devait officialiser le vote de 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 pour Donald Trump. Lors de cette session du Congrès américain, certains élus peuvent légalement contester les résultats de la présidentielle dans certains Etats. Mais cette démarche, si elle peut faire durer les débats, n'avait aucune chance d'aboutir à une annulation de l'élection de Joe Biden.

Face aux heurts, le Congrès a interrompu la séance pendant plusieurs heures avant de la reprendre au beau milieu de la nuit (en France), en rejetant, au Sénat puis à la Chambre des représentants, les objections d'élus républicains visant les résultats dans l'Etat de l'Arizona. Mais les débats prenaient de nouveau du retard, des élus républicains exigeant d'examiner la régularité de l'élection en Pennsylvanie. La victoire de Joe Biden a finalement été entérinée vers 3h30 du matin à Washington ce jeudi 7 janvier, soit 9h30 en France. Comme le veut la Constitution des Etats-Unis, c'est le vice-président Mike Pence lui-même qui a certifié le résultat du vote.

A la mi-journée ce mercredi (en début de soirée en France), Donald Trump a tenu un discours incendiaire devant des dizaines de milliers de ses supporteurs réunis à Washington, considéré par la presse américaine comme un déclencheur. Refusant toujours de concéder sa défaite, il a appelé ses partisans à protester contre la certification par les élus du Congrès de la victoire de son opposant démocrate, plus de deux mois après l'élection présidentielle. Dans son discours, prononcé quelques heures avant les incidents dans un endroit proche de la Maison Blanche, il a fustigé les ténors républicains ayant reconnu sa défaite, les qualifiant de "faibles" et "pathétiques". "Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais" la défaite, a-t-il martelé, poussant explicitement ses partisans à marcher sur le Capitole.

Sur Twitter, le 45e président des États-Unis a par ailleurs estimé que "Mike Pence n'a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, donnant aux États-Unis la chance de certifier un ensemble corrigé de faits, et non les faits frauduleux ou inexacts qu'on leur a demandé de certifier précédemment". Et de s'exclamer : "Les USA exigent la vérité !" Sa fille Ivanka Trump a plus tard qualifié les émeutiers de "patriotes américains" sur Twitter, avant d'effacer son tweet.

... suivi d'un appel au calme ambigu

"Je demande à tous au Capitole américain de rester pacifiques. Pas de violence ! N'oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l'ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci !", a finalement tweeté Donald Trump, peu après 15 heures (21 heures, heure française). Il a ensuite posté une vidéo appelant au calme, tout en répétant que l'élection lui a été "volée". "C'était un raz-de-marée électoral, tout le monde le sait, surtout l'autre camp, mais vous devez rentrer à la maison, nous devons avoir la paix, nous devons avoir la loi et l'ordre, nous devons respecter nos super représentants de la loi et l'ordre, nous ne voulons pas de blessés", a-t-il déclaré. "C'était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens. Nous devons avoir la paix. Donc rentrez chez vous, nous vous aimons. Vous êtes très spéciaux. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu la façon dont les gens sont traités, ils sont si mauvais et si diaboliques. Mais rentrez chez vous et rentrez en paix", a-t-il répété. Twitter et Facebook ont ensuite suspendu les comptes du 45e président américain rendant ces messages inaccessibles.

Un peu plus tôt, c'est son fils Donald Trump Jr. qui avait condamné sur le réseau social à l'oiseau bleu les intrusions dans le Capitole.

This is wrong and not who we are. Be peaceful and use your 1st Amendment rights, but dont start acting like the other side. We have a country to save and this doesnt help anyone. https://t.co/3oUAPxuwi9 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 6, 2021

Sur les coups de 16h (22h, heure française), le nouveau président élu, Joe Biden, a lui aussi pris la parole pour dénoncer ce qui est pour lui, l'œuvre "d'un petit nombre d'extrémistes qui ne respectent pas le droit". "C'est quasiment de la sédition et cela doit s'arrêter maintenant", a-t-il estimé, invitant la foule à "s'arrêter". Par ailleurs, Joe Biden a tenu à rappeler, comme un message directement adressé à Donald Trump, que "les mots prononcés par un président ont de l'importance, qu'il soit bon ou mauvais". Celui qui emménagera à la Maison-Blanche le 20 janvier a donc appelé Donald Trump à aller s'exprimer à la télévision nationale pour honorer son serment, défendre la constitution et exiger que l'on mette fin à ce siège. Et Joe Biden de déplorer : "Imaginez ce que peut penser le reste du monde en regardant la télévision. Nous sommes tellement meilleurs que ce que nous avons vu aujourd'hui."

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Tandis que les commentaires se multipliaient, l'OTAN, par le biais de son chef Jens Stoltenberg, a de son côté dénoncé des scènes choquantes et rappelé que "le résultat de cette élection démocratique doit être respecté". La France, via le ministère des Affaires étrangères, a également réagi mercredi soir, condamnant "une atteinte grave contre la démocratie". Berlin, au travers de son ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, a pour sa part pressé les partisans de Donald Trump de "cesser de piétiner la démocratie". Quant au Premier ministre britannique, Boris Johnson, il a dénoncé sur Twitter des "scènes honteuses". Et de renchérir : "Il est désormais vital que le transfert de pouvoir se fasse de manière pacifique et ordonnée."

Les démocrates majoritaires au Congrès

Parallèlement, ce mercredi 6 janvier 2021 a également été marqué par la victoire du candidat démocrate Raphael Warnock en Géorgie face à la sénatrice républicaine Kelly Loeffler. Raphael Warnock est ainsi entré dans l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet État du Sud. Plus tard dans la soirée (en France), le second démocrate en lice, Jon Ossoff, a créé la surprise face au républicain David Perdue. Avec ces deux victoires, le clan Biden s'est assuré le contrôle du Sénat, et avec du Congrès, la Chambre des représentants étant déjà démocrate.

Dans les faits, les démocrates auront 50 sièges au Sénat, soit le même nombre que les républicains. Cependant, la Constitution prévoit qu'en cas d'égalité, la vice-présidente, Kamala Harris, aura le pouvoir de trancher. Quoi qu'il en soit, Joe Biden pourra de ce fait imprimer de manière plus profonde sa politique sans devoir se plier à une opposition trop puissante.

Donald Trump a beau n'avoir toujours pas reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre, elle est désormais bien réelle. Le lundi 14 décembre 2020, aux États-Unis, le collège électoral, chargé formellement d'élire le futur président, a donné une large majorité de voix à Joe Biden, confirmant ainsi naturellement le vote populaire sur le score large de 306 voix contre 232. Cette étape fait du démocrate le "president-elect" ("président-élu") officiel, celui qui ira prêter serment et se faire investir le 20 janvier prochain.

Voici le nombre de grands électeurs acquis par candidat (victoire à 270)

Au coude-à-coude avec son rival pendant des heures, alors que les premiers résultats de l'élection américaine commençaient à affluer le 3 novembre dernier, Donald Trump a finalement subi la flamboyante "remontada" de son adversaire au fur et à mesure de la validation du scrutin dans les Etats clés, grâce notamment aux votes par correspondance, très favorables à Joe Biden (de l'ordre de 80%). Ces derniers ont été dépouillés et sont parfois même arrivés tardivement dans les centres de décompte. Le candidat républicain a aussi subi le vote des grandes villes (comme Atlanta en Géorgie) qui est généralement plus long à livrer son verdict. Donald Trump, qui a récolté près de 74 millions de voix au total, enregistre un très bon score pour un président sortant. Mais il est insuffisant pour remporter cette élection : il a bénéficié du vote de 232 grands électeurs le 14 décembre, lors du vote du collège électoral, alors que 270 étaient nécessaires.

Joe Biden a terminé cette élection américaine avec 306 grands électeurs, soit 36 de plus que les 270 nécessaires pour être élu. Le candidat démocrate a glané près de 80 millions de voix, soit 6 millions de plus que son adversaire. C'est la Pennsylvanie, le Nevada et la Géorgie qui ont finalement permis au démocrate de l'emporter selon les tout derniers résultats tombés, après ceux déjà déterminantes du Michigan et du Wisconsin qui avaient basculé dans le camp démocrate dès le 4 novembre au soir. Ce sont en effet ces trois victoires décisives qui ont fait passer son score au dessus des 270 voix. Après que les citoyens ont voté pour les grands électeurs le 3 novembre, le collège électoral s'est réuni le 14 décembre pour désigner le président américain.

Les élections américaines ne reposent pas sur les mêmes ressorts démocratiques qu'en France. Aux Etats-Unis, les citoyens ne votent pas directement pour les candidats qui se présentent au scrutin, il s'agit donc d'un vote indirect, en un sens comparable aux élections municipales à Paris, Lyon et Marseille (loi PLM). Chaque Etat élit ses grands électeurs - 538 au total - afin de former le collège électoral qui sera, lui, chargé de départager les candidats. Il convient de noter que les Etats sont représentés proportionnellement à leur population : ainsi, par exemple, la Californie désigne 55 électeurs contre seulement 3 pour l'Alaska. Une fois choisis, ces électeurs se réunissent dans la capitale de leur Etat respectif et votent pour le candidat auquel il sont liés, républicain ou démocrate.

Lors de l'élection, le parti ayant recueilli la majorité des votes des électeurs (au moins 270) remporte alors le scrutin. Si la majorité des Etats américains sont très marqués politiquement, l'élection présidentielle se joue avec le choix des "swing states", ces territoires comme la Floride, l'Ohio ou la Caroline du Nord, qui sont susceptibles de voter à la fois démocrate ou républicain selon l'élection. Pour rappel et pour bien comprendre le fonctionnement des présidentielles américaines, en 2016, une quantité plus importante de citoyens avaient voté en faveur de Hillary Clinton, mais Donald Trump avait remporté l'élection à la faveur d'un vote plus important de grands électeurs. En d'autres termes, le président républicain avait battu sa rivale démocrate dans des Etats à la population plus importante et donc plus généreux en grands électeurs.