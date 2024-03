Endométriose : qui pourra bénéficier gratuitement du test à 1000 euros ?

La ministre de la Santé a annoncé ce jeudi 7 mars que ce nouveau dépistage de l'endométriose pourrait à terme être pris en charge par la sécurité sociale.

L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche 1,5 million en France selon les chiffres du ministère de la Santé. Cette maladie est encore peu connue et reste très difficile à diagnostiquer. Des règles très douloureuses et abondantes sont souvent le premier symptôme de l'endométriose. A cela s'ajoute des "souffrances durant les rapports sexuels, soucis intestinaux, fatigue, problèmes de fertilité", comme le précise le site du ministère de la Santé.

Ce jeudi 7 mars, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a déclaré qu'un test salivaire développé par une entreprise lyonnaise permettant de dépister l'endométriose plus rapidement devrait être remboursé dès 2025. Selon elle, le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour qu'un remboursement intégral du coût du test fixé à 1000 euros puisse être opéré par la Sécurité sociale, et ce dès "janvier 2025". Mme Vautrin a ajouté qu'une "expérimentation sur 3000 femmes" a lieu jusqu'à la fin de l'année et que "les éléments sont extrêmement intéressants". La ministre a précisé que pour qu'une telle mesure puisse être mise en place, la Haute Autorité de Santé doit donné son accord. Comme l'a indiqué Mme Vautrin, entre 10 000 et 20 000 pourraient bénéficier de ce test.

Selon France Info, ce test ne s'adresse pas à toutes les femmes. Ce test concerne seulement les femmes dont les résultats d'examens cliniques ou d'imagerie médicale (donc échographie ou IRM) n'ont pas permis de déterminer l'origine des douleurs intenses. Ce mode de dépistage a été pensé comme dernier recours avant l'étape de la cœlioscopie qui est un examen invasif pouvant comporter des risques. La ministre de la Santé a aussi précisé sur France 2 que pour que ce test soit efficace, il est nécessaire de sensibiliser les entreprises à l'endométriose. Elle a déclaré : "Evidemment, il faut respecter le secret médical mais il est important d'expliquer aux directions des ressources humaines qu'aujourd'hui il existe une pathologie qui touche les femmes, qui génèrent des conséquences sur leur santé, des conséquences lourdes et qui nécessitent des absences".

Ce test salivaire a été mis au point par une entreprise biotech de Lyon qui facilite le dépistage de l'endométriose. Comme l'explique France Info, le test, baptisé "Endotest", permet de repérer des biomarqueurs contenus dans la salive, permettant de détecter cette pathologie. Associé à un séquençage à haut débit avec l'utilisation d'une intelligence artificielle en laboratoire spécialisé, le test peut délivrer un diagnostic fiable à 95% en seulement quelques jours, comme l'indique le média. Ce dernier ajoute qu'une étude réalisée sur un millier de femmes a révélé des résultats très encourageant sur ce test, à tel point que la Haute Autorité de Santé l'a estimé "prometteur".

Comme son nom l'indique, l'endométriose est une maladie qui touche l'endomètre. Comme l'explique le site du ministère, "une femme qui a de l'endométriose verra certaines cellules de son endomètre migrer en dehors de son utérus, via les trompes de Fallope, pour se fixer sur les organes génitaux, le péritoine, les appareils digestifs, urinaires, et plus rarement pulmonaires. Sur ces organes, les cellules provoquent des lésions, des adhérences et des kystes ovariens, et avec eux de très fortes douleurs".