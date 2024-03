Un médicament contre l'obésité ? Que vaut le Wegovy, bientôt disponible en France ?

Après des tests réalisés sur plus de 7000 personnes en situation d'obésité, ce nouveau médicament présente des résultats positifs selon un premier rapport.

Le laboratoire danois Novo Nordisk a mis au point un nouveau médicament antidiabétique, le Wegovy, qui pourrait favoriser la perte de poids des personnes dont l'IMC est supérieur à 40. L'indice de masse corporelle est un indicateur permettant de mesurer le degrés d'obésité qui se base sur un calcul avec la taille et le poids. Selon, la haute autorité de santé, la première catégorie d'obésité est atteinte à partir d'un IMC de 30.

Comme l'indique BFMTV, une étude a été menée par le groupement d'intérêt scientifique en épidémiologie des produits de santé ANSM-Cnam EPI-PHARE sur l'efficacité de ce nouveau médicament. Les résultats de cette étude menée sur plus de 7000 personnes en situation d'obésité ont été publiés le mardi 19 mars. Le Wegovy a donc été autorisé en France en "accès précoce" et a été administré par une injection hebdomadaire lors d'une phase de test de 14 mois, de juillet 2022 à septembre 2023. Ce test a été le premier réalisé sur le médicament avant de pouvoir autoriser une éventuelle commercialisation. Le média indique que cet antidiabétique ne devrait être disponible que sur ordonnance.

Selon un communiqué commun de ANSM-Cnam EPI-PHARE avec l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l'Assurance maladie, l'étude a été menée principalement sur des femmes (65%) âgées en moyenne de 48 ans. Les patients présentaient tous un IMC de plus de 40 et la majorité d'entre eux souffraient de problèmes liés à l'obésité comme le cholestérol ou de maladie cardiovasculaire.

Interrogé par BFMTV, Pierre Azam, le médecin nutritionniste et fondateur de l'observatoire de l'obésité, a expliqué que le Wegovy fonctionne comme "une hormone qui prend la place d'une hormone digestive" et "qui aide à leurrer le cerveau sur les apports glucidiques et les envies glucidiques". Il a également expliqué que le médicament permet de rallonger la satiété et joue un rôle dans "la régulation du sucre dans l'organisme". Une patiente ayant fait partie de l'étude a déclaré auprès de BFMTV qu'elle avait perdu un peu plus de 30 kg en un an. Elle a expliqué que le médicament lui a permis de l'aider à mieux gérer son alimentation et donc l'a aidé à perdre du poids. Mais elle a aussi précisé que le médicament "ne fait pas tout".

BFMTV a ajouté que le Wegovy peut tout de même provoquer des effets secondaires comme "les nausées, les vomissements, les intolérances digestives" et quelques rares cas de "pancréatites". Pierre Azam a également précisé que les effets du médicaments sont inconnus sur le long terme mais a estimé que le Wegovy pourrait être une ressource utile contre l'obésité si utilisé à bon escient.