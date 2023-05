Quels sont les médicaments qui manquent en France (parfois cruellement) ?

Une liste de 280 médicaments dit "essentiels", mais dont les stocks sont en danger a été établie, a annoncé mercredi 10 mai le ministre de la Santé. Quels sont-ils ?

Invité sur CNews ce mercredi 10 mai au matin, le ministre de la Santé, François Braun, est revenu sur les pénuries de médicaments qui frappent la France et plus généralement l'Europe depuis quelques mois déjà. "J'ai eu une première liste hier soir, qui contient 280 médicaments. Elle va être encore un peu ajustée", a-t-il fait savoir alors que l'élaboration de cette liste de médicaments dits "essentiels" et en pénurie avait été annoncée début février dernier. La liste en question n'a toutefois pas encore été dévoilée. Néanmoins, l'amoxicilline, le paracétamol, l'antiépileptique sabril ou encore l'insuline sont évoqués.

Si aucune date n'a été évoquée concernant une éventuelle publication de cette fameuse liste de 280 médicaments, sur le site de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), il est toutefois possible de trouver une liste des produits médicaux qui font actuellement face à des tensions concernant leurs stocks. On y trouve, entre autres : l'antiviral rovalcyte, le paracétamol (formes orales sèches et buvables, et suppositoires), le doliprane pour enfant, l'efferalgan pédiatrique également, le novorapid (insuline) ou encore l'antibiotique amoxicilline.

Comme le souligne Le Figaro, la création d'une liste précise des médicaments dont les stocks sont sous tensions s'inscrit dans un projet plus vaste du gouvernement, qui affiche clairement depuis plusieurs mois, voire même depuis la pandémie de Covid-19, sa volonté de trouver des solutions pour éviter de futures pénuries de médicaments. L'étape suivante consistera à établir pour chacun de ces médicaments "tous les points de fabrication, c'est-à-dire du principe actif […] jusqu'à la mise en flacon, la mise en comprimés, pour bien vraiment contrôler toute la chaîne de production", avait détaillé sur BFMTV/RMC le ministre de la Santé il y a quelques semaines, expliquant alors que l'objectif était avant tout d'"assurer que ces médicaments essentiels seront toujours disponibles".