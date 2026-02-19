House of the Dragon : de premières images intenses pour la saison 3, quelle date de sortie ?

La saison 3 de "House of the Dragon" arrive très prochainement sur HBO Max. Découvrez les premières images.

A peine A Knight of the Seven Kingdoms s'achève que Westeros prépare déjà son prochain retour. Une première bande-annonce de House of the Dragon, qui dévoile l'affrontement entre les Noirs et les Verts et une intensification du conflit qui couve avec des scènes de batailles déjà intenses, a été mise en ligne ce jeudi 19 février 2026. Bonne nouvelle, les huit épisodes seront disponibles d'ici quelques mois : la saison 3 doit sortir en juin 2026 sur HBO Max. Il faudra en profiter, puisqu'il a déjà été confirmé que la saison 4 serait la dernière.

Le casting principal de la série est de retour, accompagné de nouveaux venus : l'acteur Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Gladiator, Braveheart) jouera Ser Roderick Dustin, fidèle de Rhaenyra, tandis que Dan Fogler (Les Animaux fantastiques) sera Ser Torrhen Manderly, chevalier de la maison Manderly de Blancport et allié de la fille de Viserys. James Norton (Grantchester) rejoint également la distribution dans le rôle d'Ormund Hightower, le neveu d'Otto Hightower et cousin d'Alicent.

En savoir plus

House of the Dragon est une série télévisée américaine adaptant le roman Feu et Sang de George R.R. Martin sorti en 2018. Il s'agit d'une chronique dédiée à la dynastie des Targaryen et surtout d'un prequel de Game of Thrones, série à succès d'HBO de 2011 à 2019. Le premier épisode de House of the Dragon est diffusé le 22 août 2022. La saison 2 est diffusée en France du 17 juin au 5 août 2024.

House of the Dragon se situe entre 200 et 170 ans avant les événements de Game of Throne. La série s'intéresse à la période dite de la "Danse des Dragons", une période de troubles à Westeros où le Royaume est scindé en deux camps qui soutiennent l'accession au trône de deux héritiers différents. A l'époque, c'est Viserys Targaryen premier qui est sur le trône de Westeros. Il n'a pas d'héritier mâle de sa première femme mais une fille du nom de Rhaenyra qui pourrait lui succéder. Cependant, il obtient des fils de son deuxième mariage, ce qui vient troubler l'ordre de succession et créer les germes de la dissension.

Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

Matt Smith : Daemon Targaryen

Olivia Cooke : Alicent Hightower

Ewan Mitchell : Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney : Aegon II Targaryen

Harry Collett : Jacaerys Targaryen

Phia Saban : Helaena Targaryen

Rhys Ifans : Otto Hightower

Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

Eve Best : Rhaenys Velaryon

Fabien Frankel : Ser Criston Cole

Graham McTavish : Ser Harold Westerling

Matthew Needham : Larys Strong

Simon Russell Beale : Ser Simon Strong (à partir de la saison 2)

Freddie Fox : Ser Gwayne Hightower (à partir de la saison 2)

Gayle Rankin : Alys Rivers (à partir de la saison 2)

Abubakar Salim : Alyn d'Hull (à partir de la saison 2)

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen (saison 1)

Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune (saison 1)

Emily Carey : Alicent Hightower jeune (saison 1)

Ryan Corr : Ser Harwin Strong (saison 1)

Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

David Horovitch : Grand Maester Mellos

Bill Paterson : Lyman Beesbury

Gavin Spokes : Lyonel Strong

En France, la première saison de House of the Dragon était d’abord diffusée sur OCS. Mais dès cette saison 2, ça change. C’est désormais sur la plateforme de streaming Max, lancée en France le 11 juin, quelques jours avant la sortie du 1er épisode, qu’il faut se rendre. Le premier épisode y est diffusé le 17 juin 2024. Par la suite, la diffusion se fera à raison d’un épisode par semaine, pour un final probablement prévu le 5 août 2024. Si vous êtes toutefois abonnés à l’offre Canal++Ciné Séries, Canal+ Friends & Family et Canal+ Intégrale, ou au Pass Warner de Prime Video, vous avez accès à House of the Dragon sans surcoût.

Hormis ses deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon suit l'exemple de la série originale et réplique ce même rythme. La saison 1 de House of the Dragon compte donc 10 épisodes, d'une durée d'une heure environ.

Saison 1, épisode 1 : Les Héritiers du dragon - 22 août 2022

Saison 1, épisode 2 : Le Prince rebelle - 29 août 2022

Saison 1, épisode 3 : Aegon le deuxième - 5 septembre 2022

Saison 1, épisode 4 : Le Roi du détroit - 12 septembre 2022

Saison 1, épisode 5 : Nous éclairons la voie - 19 septembre 2022

Saison 1, épisode 6 : La Princesse et la Reine - 26 septembre 2022

Saison 1, épisode 7 : Lamarck - 3 octobre 2022

Saison 1, épisode 8 : Le Seigneur des marées - 10 octobre 2022

Saison 1, épisode 9 : Conseil des Verts - 17 octobre 2022

Saison 1, épisode 10 : La Reine noire - 24 octobre 2022

Contrairement à la saison précédente, House of the Dragon saison 2 est plus courte. Les fans peuvent découvrir seulement huit épisodes, d'une durée d'une heure environ, chaque lundi du 17 juin au 5 août 2024 en France sur la plateforme de streaming Max. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des épisodes avec leur date de mise en ligne en France.