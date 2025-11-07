Frankenstein : le film de Guillermo del Toro sur Netflix vaut-il le coup ?

Le réalisateur oscarisé s'empare du roman de Mary Shelley pour signer un nouveau film fantastique sur Netflix. Voici ce qu'en ont pensé les critiques.

Il s'agit probablement du film qui était le plus attendu sur Netflix pour ce mois de novembre 2025. L'adaptation de Frankenstein par le réalisateur Guillermo del Toro (oscarisé par La forme de l'eau) est sortie sur la plateforme de streaming par abonnement le 7 novembre 2025. Il s'agit d'une nouvelle proposition autour du célèbre roman de Mary Shelley, déjà adapté à de nombreuses reprises.

Si vous n'avez jamais entendu parler de ce chef d'oeuvre, celui-ci raconte comment le scientifique Victor Frankenstein donne vie à une créature artificielle à l'aide d'assemblage de cadavres ramenés à la vie. Le roman soulève la question de savoir qui possède le plus d'humanité : le monstre créé de toutes pièces, ou les êtres de chairs et de sang qui le rejettent pour son apparence ?

Le réalisateur mexicain, connu pour ses films fantastiques à l'atmosphère sombre et onirique, s'est entouré d'un casting cinq étoiles pour ce nouveau projet : Oscar Isaac (Dune, Moon Knight) incarne Victor Frankenstein, Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn), Mia Goth (Pearl, X), et Christoph Waltz (Inglourious Basterds, Django Unchained).

Qui d'autre que Guillermo del Toro, qui étudie l'humanité des monstres dans son cinéma depuis le début de sa carrière, pouvait adapter l'oeuvre de Mary Shelley ? Le cinéaste mexicain offre une version très fidèle au roman, longue de 2h30, qui découragera peut-être les plus impatients. Mais son Frankenstein a globalement séduit la critique française. Il s'agit d'une "adaptation magistrale" selon le JDD et d'un "film grandiose" pour Ouest France. Le Monde juge que "Guillermo del Toro insuffle énergie et beauté" à ce mythe. Télé-Loisirs salue un film" d'une pure beauté". La force de cette adaptation est indubitablement son univers visuel et son esthétique très impactant, qui risque de marquer les abonnés de Netflix.

Mais une fois retiré la beauté de l'image, ce Frankenstein n'a pas totalement fait l'unanimité. Les journalistes qui ont découvert le long-métrage lors de la Mostra de Venise en août n'ont pas manqué de partager leur déception. Première admet qu'il s'agit d'un long-métrage "très beau mais [qui] manque un peu d'âme". Même point de vue chez Télérama qui déplore un "blockbuster sans âme ni chair". "Guillermo del Toro, Tim Burton sans humour, signe un spectacle techniquement irréprochable, à l'imagerie gothique soignée. Mais sa créature indestructible et ses turpitudes laissent étrangement indifférent", tranche de son côté le Figaro. Aux abonnés de Netflix de se faire leur propre opinion désormais.

Quel est le synopsis de Frankenstein ?

Europe de l'est, XIXe siècle. Victor Frankenstein, un scientifique aussi brillant qu'égocentrique, donne vie à une créature dans le cadre d'une expérience monstrueuse qui mènera tragiquement le créateur et sa création à leur perte.

Quel casting pour Frankenstein ?

Oscar Isaac : le scientifique Victor Frankenstein

Jacob Elordi : la créature

Mia Goth : Elizabeth Lavenza

Christoph Waltz : Henrich Harlander

Charles Dance : Leopold Frankenstein

Ralph Inerson : Pr Kempe

David Bradley : l'homme aveugle

Felix Kammerer : William

Où découvrir Frankenstein en streaming ?

Frankenstein est dévoilé sur Netflix le 7 novembre 2025. Les fans de Guillermo Del Toro peuvent patienter en visionnant le film d'animation Pinocchio et la série d'horreur Le cabinet des curiosités déjà disponibles sur la plateforme de streaming. En vous abonnant à Netflix vous pouvez accéder à l'intégralité du catalogue. Le prix de l'abonnement varie entre 7,99 euros et 21,99 euros par mois suivant les options que vous choisissez (avec ou sans publicités, nombre d'écrans,...).