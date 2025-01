Moi, Ilary : qui est cette star Italienne qui se confie de nouveau sur Netflix ?

Moi, Ilary, est une docusérie suivant la star italienne Ilary Blasi dans son quotidien post-divorce. La première saison de cette émission est disponible en streaming sur Netflix depuis le 9 janvier 2025.

Ilary Blasi. Jusque récemment ce nom ne vous disait peut-être rien. Mais depuis 2023, la mannequin, actrice et présentatrice ultra célèbre en Italie a conquis le top des charts Netflix avec Unica : Le destin d'Ilary Blasi. Dans ce premier documentaire très intime, la star revient sur son divorce houleux avec le footballer Francesco Totti.

Après ce documentaire à succès, Ilary Blasi revient avec Moi, Ilary, une docu-série qui suit la nouvelle vie de la star et marque l'époque de la maturité pour celle qui a souvent fait la une des journaux people. Moi, Ilary est disponible en streaming sur la plateforme du géant Netflix depuis le 9 janvier 2025.

De quoi parle Moi, Ilary ?

Ilary Blasi a commencé sa carrière en 1987, en apparaissant à l'âge de six ans dans le film Da Grande de Franco Amurri. Un an plus tard, elle interprète cette fois le rôle de Sara dans le film d'horreur La Dolce casa degli orrori. Sur le devant de la scène depuis sa petite enfance, Ilary Blasi deviendra finalement mannequin et animatrice.

La jeune femme est aussi connue pour sa grande histoire d'amour avec la star du football Francesco Totti, avec qui elle aura trois enfants. Après 20 ans de mariage, le couple emblématique entame pourtant une procédure de divorce sur fond de rumeurs d'adultère et d'échange par médias interposés.

Officiellement divorcée et ayant fait la paix avec son passé, Ilary Blasi peut entamer une nouvelle étape de sa vie qu'elle partage dans Moi, Ilary. On découvre avec elle ses nouveaux défis de mère célibataire, mais aussi ses projets professionnels ... Et sa nouvelle histoire d'amour !

Où regarder Moi, Ilary en streaming ?

La docusérie Moi, Ilary, est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 9 janvier 2025. Les fans de contenus people pourront par ailleurs redécouvrir Unica : Le destin d'Ilary, également accessible sur la plateforme depuis 2023. Pour découvrir ces séries, vous pouvez vous abonner à Netflix en choisissant entre l'offre essentielle (5,99 euros par mois), l'offre standard (13,49 euros par mois), ou l'offre premium (19,99 euros par mois).