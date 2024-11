The Piano Lesson : de quoi parle cette adaptation d'un chef-d'œuvre avec Samuel L. Jackson ?

"The Piano Lesson" est un drame américain réalisé par Malcolm Washington, avec Samuel L. Jackson et John David Washington.

The Piano Lesson, le premier film de Malcolm Washington, produit par son père, Denzel Washington et avec son frère John David Washington, nous plonge au cœur d'une famille afro-américaine qui se déchire autour de l'héritage d'un précieux piano.

Il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre d'August Wilson, lauréate du Prix Pulitzer en 1987 (rien à voir, donc, avec La Leçon de piano de Jane Capion). Son casting prestigieux et sa thématique profonde et émouvante en font l'un des films les plus attendus de l'année. The Piano Lesson est projeté dans quelques salles aux États-Unis, avant d'être mis en ligne le 22 novembre sur Netflix.

De quoi parle The Piano Lesson ?

Dans le Pittsburgh des années 30, un précieux piano de famille devient l'objet de la discorde entre Boy Willie, qui voudrait le vendre, et sa sœur Berniece, prête à tout pour le garder. Il faut dire que cet héritage familial pourrait financer l'achat de terres, mais il représente aussi la mémoire de leurs ancêtres. Vaut-il mieux se séparer d'un douloureux passé ou au contraire, préserver l'héritage ancestral ? L'oncle de Boy Willie et de Berniece tente de jouer les médiateurs, mais il est lui-même hanté par les fantômes du passé.

Quels acteurs au casting de The Piano Lesson ?

John David Washington : Boy Willie Charles

Samuel L. Jackson : Doaker Charles

Ray Fisher : Lymon

Danielle Deadwyler : Berniece Charles

Michael Potts : Wining Boy

Corey Hawkins : Avery Brown

Melanie Jeffcoat : Miss Ophelia

Erykah Badu : Lucille

Skylar Aleece Smith : Maretha Charles

Gail Bean : Dolly

Jerrika Hinton : Grace

Stephan James : Boy Charles

Où voir The Piano Lesson en streaming ?

Pour passer une soirée riche en émotions, regarder The Piano Lesson pourrait être la bonne option. Pour cela, et aussi profiter des autres films et séries du catalogue, il suffit de s'abonner à Netflix. Trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).