Ellian et le sortilège : la réalisatrice de Shrek revient pour un nouveau dessin animé sur Netflix

Ellian et le sortilège est un film d'animation fantastique destiné à toute la famille. Réalisé par Vicky Jenson (Shrek), la comédie musicale est disponible en streaming sur Netflix depuis le 22 novembre 2024.

Message aux fans de Shrek : ceci n'est pas un exercice ! Vicky Jenson, la réalisatrice du film d'animation cultissime revient avec un nouveau long-métrage d'animation pour toute la famille. Dans Ellian et le sortilège, Vicky Jenson retrouve son thème de prédilection : les contes de fée... Pour les réinventer à sa façon et en musique !

Produit par les studios madrilènes Skydance Animation, Ellian et le sortilège est porté par un casting de stars américaines et espagnoles. Les paroles des chansons de ce film musical sont écrites par Glen Slater (Raiponce) et les morceaux sont composés par Alan Menken. Si son nom ne vous dit rien, vous avez pourtant passé une bonne partie de votre enfance à fredonner ses chansons, puisque c'est à lui qu'on doit la bande originale de la Petite Sirène et de La Belle et la Bête. Ellian et le sortilège est disponible en streaming sur Netflix depuis le 22 novembre 2024.

Quelle est l'intrigue d'Ellian et le sortilège ?

Ellian est une jeune princesse au caractère de feu et aux grands pouvoirs magiques. Elle vit entourée de ses parents, la reine et le roi du royaume magique de Lumbia. Un jour, un sort étrange s'abat sur le royaume. Lumbia est alors coupé en deux et les deux monarques sont transformés en monstre. Pour Ellian, c'est le début d'une aventure aussi rocambolesque que risquée : pour sauver son royaume et libérer ses parents du sortilège, la princesse va devoir affronter de mystérieuses forces maléfiques.

Quels acteurs doublent Ellian et le sortilège ?

Rachel Zegler : Ellian (VO)

Ellian (VO) Nicole Kidman : Reine Ellsmere (VO)

Reine Ellsmere (VO) Javier Bardem : Roi Solon (VO)

Roi Solon (VO) John Lithgow : Ministre Bolinar (VO)

Ministre Bolinar (VO) Jenifer Lewis : Ministre Nazara Prone (VO)

Ministre Nazara Prone (VO) Tituss Burgess : Ludo, l'oracle de la lune (VO)

Ludo, l'oracle de la lune (VO) Nathan Lane : Sunny, l'oracle du soleil (VO)

Sunny, l'oracle du soleil (VO) Jordan Fisher : Callan (VO)

Où découvrir Ellian et le sortilège en streaming ?

Vous pouvez visionner Ellian et le sortilège en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 22 novembre 2024. Depuis mai 2024, le géant au N rouge ne propose plus les trois premiers volets de la saga Shrek (ce sont désormais Max et Prime qui se partagent ces films), ni le Chat Potté. En revanche, Netflix propose d'autres films d'animation des studios Dreamworks, comme Dragons 2, La nuit d'Orion, Kung Fu Panda, Les Trolls ou encore Madagascar. Pour cela, vous pouvez vous abonner au service de streaming en souscrivant à l'une des trois offres : 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités, 13,49 euros par mois pour l'abonnement standard ou 19,99 euros par mois pour l'abonnement Premium.