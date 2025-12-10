Merv : une comédie romantique avec Zoey Deschanel et Charlie Cox à voir sur Prime Video

Merv est un film américain réalisé par Jessica Swale. Il suit Zoey Deschanel et Charlie Cox dans le rôle de deux exs réunis par leur chien. Ce film est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 10 décembre 2025.

Merv, c'est la nouvelle comédie romantique Prime Video réalisée par Jessica Swale (Summerland). Au programme de cette romance Zoey Deschanel (New Girl) et Charlie Cox (Daredevil) dans le rôle de deux exs obligés de s'entendre pour le bien de leur chien, Merv. Et dans cette comédie, c'est avant tout le petit cabot qui tient le rôle principal.

Les films qui mettent en scène des animaux ont toujours eu la côte. Auprès des plus jeunes d'abord, qui ne jurent que par les séries d'animation Bluey et Pat Patrouille, mais aussi auprès de leurs ainées. Rien que cette année, Netflix nous a tous fait pleurer avec Caramello, le chien qui soutenait fidèlement son maître très malade. C'est au tour de Prime Video de suivre cette tendance ultra thérapeutique, avec une comédie romantique légère. Merv est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 10 décembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Merv ?

Ce n'est pas simple de se séparer quand on élève ensemble un petit être. Dans le cas de Russ et Anna, l'adorable créature s'appelle Merv et il s'agit d'un chien. Merv vit très mal la rupture de ses maîtres et sombre peu à peu dans la déprime. Dépités Russ et Anna cherchent des solutions et décident de se retrouver le temps de vacances à trois dans un lieu de rêve. Réunis autour de leur toutou, les deux exs se rapprochent. Mais Merv arrivera-t-il à les réconcilier pour de bon ?

Quels sont les acteurs au casting de Merv ?

Charlie Cox : Russ Owens

Russ Owens Zooey Deschanel : Anna Finch

Anna Finch Chris Redd : Vice Principal Desmond

Vice Principal Desmond Patricia Heaton : MJ Owens

MJ Owens David Hunt : Jack Owens

Jack Owens Ellyn Jameson : Jocelyn

Jocelyn Wynn Everett : Gaia

Gaia Jasmine Mathews : Rebekah

Rebekah Joey Slotnick : Dr. Zubrovsky

Dr. Zubrovsky Jessica Swale : Ice Cream Lady

Où découvrir Merv en streaming ?

Le film Merv est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 10 décembre 2025. Ce film vient rejoindre un large catalogue de séries, émissions et films dont de nombreuses exclusivités Amazon. Pour en profiter, vous pouvez vous abonner au service de streaming du géant Amazon à partir de 6,99 euros pas mois.