Propre : découvrez ce drame chilien glaçant sur Netflix

"Propre" est un film réalisé par Dominga Sotomayor Castillo et adapté du roman éponyme best seller de Alia Trabucco Zerán. Ce drame est accessible en streaming sur Netflix depuis le 10 octobre 2025.

Propre est un film chilien réalisé par Dominga Sotomayor Castillo (Zahori, Chilli 1976). Cette fois, la réalisatrice engagée a adapté le roman éponyme d'Alia Trabucco Zerán publié en 2022 et lauréat du prix Fémina étranger 2024. Dans un pays où les inégalités sociales sont très prononcées, Sotomayor Castillo a voulu attirer l'attention sur la réalité d'un travail domestique qui se transforme encore souvent en sacerdoce, sans reconnaissance ni réciprocité de la part des familles.

Le cinéma chilien est connu pour ses chroniques sociales, dont certaines comme Le Comte ou À sa place sont également disponibles sur Netflix. De son côté, après avoir été présenté en avant-première à la 73e édition du festival de film de Saint-Sébastien, le film Propre est accessible en streaming sur la plateforme du géant au N rouge depuis le 10 octobre 2025.

Quelle intrigue pour Propre ?

Estela est originaire du sud du Chili et a tout quitté pour travailler comme employée de maison pour une famille fortunée. À la disposition de ses employeurs, sa vie tourne autour des taches domestiques et de l'enfant de la famille, Amanda, âgée de six ans. Alors que ses parents sont très absents, Estela prend peu à peu la place d'une mère pour la petite fille et une relation très forte, trop forte même, se noue entre Amanda et sa nourrice. Elles se renferment alors dans leur bulle, jusqu'au drame, inévitable.

Quel casting pour le film Propre ?

Maria Paz Grandjean : Estela

Estela Rosa Puga Vittini : Julia

Julia Ignacia Baeza : Mara

Mara Benjamin Westfall : Cristobal

Où visionner Propre en streaming ?

Après une présentation en avant-première au festival du film de Saint Sébastien le 19 septembre 2025, le film chilien Propre est désormais disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 10 octobre 2025. En plus de ce film adapté du best-seller éponyme d'Alia Trabucco Zerán, le service de streaming diffuse également Le comte ou À sa place, deux autres films qui racontent la société chilienne. Pour accéder au catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner au service dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère (d'autres, sans publicités, existent également).