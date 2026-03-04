Sorti en 2018, "Jusqu'à la garde" plonge le public au cœur d'une famille déchirée par les violences conjugales.

Sorti en 2018, Jusqu'à la garde est un drame français écrit et réalisé par Xavier Legrand qui a signé précédemment le court métrage Avant que de tout perdre qui a reçu de nombreux prix notamment au Festival de Clermont-Ferrand. Il suit un couple en plein divorce, qui se dispute au sujet de la garde de leur fils, tiraillé par ses parents en garde partagée.

Pour sensibiliser le spectateur aux violences conjugales, Xavier Legrand a décidé de mettre son spectateur sous tension dans Jusqu'à la garde. Un pari réussi puisque le film obtient quatre récompenses aux César 2019, dont celui du meilleur film et celui du meilleur scénario original. Car contrairement aux apparences, il s'agit d'une fiction, et non d'un drame inspiré d'une histoire vraie... Du moins dans le détail.

Un film sur les violences conjugales

Jusqu'à la garde s'appuie en effet sur la réalité vécue par les victimes de violences conjugales. Le réalisateur a fait des recherches auprès d'une juge aux affaires familiales, s'est entretenu avec des avocats et des policiers familiers de ces questions, ainsi que des groupes d'hommes violents. Un travail quasi-documentaire afin de servir au mieux le douloureux sujet du film. Le ministère de l'Intérieur disait avoir enregistré 271 000 victimes de violences conjugales en 2023, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. 93 féminicides (et 319 tentatives) ont été recensés en 2023. Depuis le début de l'année, 117 féminicides ont été enregistrés au 20 novembre 2024.

Synopsis -Miriam et Antoine sont en plein divorce. La mère accuse son époux de violences envers son fils, Julien, et réclame la garde exclusive. Cependant, la juge des affaires familiale tranche en prenant le parti du père. Le jeune garçon se retrouve tiraillé par ses parents en garde partagé.

Quatre prix aux César 2019

Au casting, on retrouve Denis Ménochet ("La Danseuse"), Léa Drucker ("Des nouvelles de la planète Mars"), Jean-Claude Leguay (la série TV "La source"), Jean-Marie Winling ("Marseille") et Florence Janas ("Trepalium"). Lors de la 44e cérémonie des César, Jusqu'à la garde a obtenu quatre prix : celui du meilleur film, de la meilleure actrice pour Léa Drucker, du meilleur scénario original et du meilleur montage.