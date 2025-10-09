Black Friday Nintendo Switch : Leclerc lance les hostilités, une première baisse de prix sur la Switch 2

Quelques semaines avant le Black Friday, Leclerc a pris les devants et propose déjà des offres intéressantes sur la console.

Le Black Friday sera de retour le vendredi 28 novembre 2025. Cette année, une des promotions les plus attendues concerne les Nintendo Switch. La sortie de la Nintendo Switch 2 début juin a en effet provoqué un énorme engouement chez les fans de jeux vidéos. Mais son prix n'est pas accessible à tous : elle est affichée sur le site Nintendo à 469,99€ seule, et à 509,99€ avec le jeu Mario Kart World. Forcément, de nombreux fans ont choisi d'attendre le Black Friday, espérant des offres intéressantes sur la console et les jeux.

Mais pour les plus pressés, des offres intéressantes sont déjà disponibles, notamment chez Leclerc. La console seule y est en effet proposée à 419€. Des packs avec des jeux très demandés - Mario Kart World ou le prochain jeu Pokémon Legends ZA, dont la sortie est prévue le 14 octobre - sont proposés à 469€.

Quelles promos sur la Switch 2 et ses jeux ?

A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de savoir quelles seront les promotions sur la Nintendo Switch 2 lors du Black Friday. Mais il est très probable qu'il y a des offres, puisqu'il y a généralement des promotions sur la Nintendo Switch lors du vendredi noir.

Actuellement, vous pouvez trouver la Nintendo Switch 2 à un prix intéressant à Leclerc ou Carrefour, puisqu'elle y est vendue à 439€.

Côté jeux, il pourra y avoir des offres, mais il n'y en a généralement pas sur les jeux les plus populaires. Sur la Switch 2, il s'agit notamment de Mario Kart World ou Donkey Kong Bananza, mais aussi de jeux attendus comme Légendes Pokémon ZA, qui sort le 16 octobre à 54,99€.

Quelles promos sur la Nintendo Switch et ses jeux ?

Avec la sortie de la Switch 2, la première version de la console est forcément moins demandée. Le Black Friday 2025 est peut-être justement le meilleur moment pour l'acheter. A l'heure actuelle, elle est environ deux fois moins chère que la Switch 2 : elle est affichée à 269,99€ sur le site de la Fnac. Un prix qui pourrait bien baisser à l'occasion du Black Friday.

Des offres pourraient aussi avoir lieu sur les versions OLED (279€) ou Lite (environ 200€) de la Switch.

Les jeux de la première Nintendo Switch sont aussi moins élevés que la 2 : Animal Crossings, Super Mario Odyssey ou encore Mario Kart 8 Deluxe sont actuellement à 44,99€.