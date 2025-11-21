Black Friday Pixel 10 : le smartphone Google est en chute de prix chez Amazon !

Voici un bon plan à ne pas manquer sur le Pixel 10 ! Durant le Black Friday, le smartphone Google fait l'objet d'une grosse réduction de plus de 350 euros chez Amazon.

Amazon profite de la période du Black Friday 2025 pour baisser fortement le prix du Pixel 10 ! Proposé dans un coloris bleu Indigo, le smartphone Google incluant 128 Go de stockage est à 639,87 euros au lieu de 899 euros grâce à une remise immédiate de presque 30% de la part du site e-commerce.

En plus de cette réduction, il est possible d'obtenir un bonus de reprise 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour cela, il suffit de se rendre sur cette page, de saisir le modèle ou l'IMEI du téléphone que vous souhaitez revendre, de répondre à quelques questions sur l'état du produit et de sélectionner le bonus dans la liste. En faisant cette démarche, le Google Pixel 10 vous revient à 539,87 euros.

Google Pixel 10

Le Pixel 10 de Google et ses principales caractéristiques

Lancé par Google durant le mois d'août 2025, le Pixel 10 embarque un écran OLED Actua de 6,3 pouces avec une définition de 1080 x 2424 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une densité de 422 ppp. Le verre utilisé est le Gorilla Glass Victus 2 et l'appareil est résistant à l'eau et à la poussière grâce à l'indice IP68.

Le smartphone du géant américain est aussi doté de la puce Tensor G5 (accompagnée du coprocesseur Titan M2), d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, et d'une batterie de 4970 mAh avec charge rapide à 30W. L'ensemble fonctionne sous le sytème d'exploitation mobile Android 16 qui inclut sept ans de mises à jour.

Côté photo, le Pixel 10 embarque un triple capteur arrière : un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP, et un téléobjectif de 10,8 MP offrant un zoom optique 5x. Pour les selfies, le capteur frontal embarque une caméra de 10,5 MP.

Enfin, la connectivité du Google Pixel 10 est notamment composée de la 5G Dual SIM (Nano SIM + eSIM), du Wi-Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 6.0, du NFC et d'un port USB Type-C 3.2.