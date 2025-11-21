Black Friday Nintendo Switch : Cdiscount brade le pack console + Légendes Pokémon Z-A avec un code promo

La Nintendo Switch fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Cdiscount. Pour le Black Friday, la console accompagné du jeu Légendes Pokémon Z-A est à moins de 300 € grâce à la saisie d'un code promo.

Si vous n'avez pas les moyens d'offrir ou de vous offrir la Nintendo Switch 2, sachez que la première console du même nom est en promotion chez Cdiscount.

Dans le cadre de la période du Black Friday 2025, le site e-commerce français vous permet d'avoir la Nintendo Switch sous forme de pack. Affiché en temps normal à 359,99 euros, le pack Nintendo Switch + Légendes Pokémon Z-A voit son prix baisser à 319,99 euros grâce à une remise immédiate de 40 euros.

En plus de la remise immédiate, il est possible d'avoir une deuxième réduction de 20 euros si vous saisissez le coupon JV20D259 avant la validation définitive de la commande. Avec cette autre remise, le pack Nintendo Switch vendu par Cdiscount est à 299,99 euros.

Pack Nintendo Switch + Légendes Pokémon Z-A 299,99 €

La Nintendo Switch et ses points forts

Sortie en 2019, cette version de la Nintendo Switch liée à l'offre Cdiscount est dotée d'un écran tactile de 6,2 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels.

La console de jeu portable de la fameuse marque nippone embarque aussi une puce NVIDIA Tegra X1 personnalisée, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go. Cet espace de stockage peut être étendu jusqu'à 2 To par l'intermédiaire d'une carte microSD.

Du côté de l'autonomie, la Nintendo Switch est alimentée par une batterie de 4310 mAh qui lui permet d'être utilisée pendant une durée maximale de 9 heures, après un temps de charge complet estimé à 3 heures.

Au niveau de la connectique et de la connectivité, on retrouve deux ports USB 2.0, un port USB Type-C, un port HDMI, une prise audio 3.5 mm, le Wi-Fi 5 et la technologie sans fil Bluetooth.

Enfin, la console Switch de Nintendo est fournie avec un chargeur secteur, une dragonne, une paire de manettes Joy-Con et une station d'accueil.