Black Friday Samsung : le smartphone pliable Galaxy Z Fold 7 est 600 € moins cher grâce à cette offre

La Fnac profite du Black Friday pour baisser drastiquement le prix du Galaxy Z Fold 7. Grâce à une remise de près de 30%, vous pouvez économiser 600 euros sur l'achat du smartphone Samsung.

Si vous avez l'intention de vous offrir le Galaxy Z Fold 7 lors du Black Friday, voici sans doute le bon plan qu'il ne faut pas rater. Jusqu'à la fin de la période du Black Friday 2025, l'enseigne française de la Fnac vous permet de bénéficier de 29% de réduction sur le smartphone pliable Samsung.

Ainsi, au lieu de 2102 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 7 disponible dans sa version 256 Go et son coloris noir Absolu est au tarif réduit de 1499 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 600 euros de la part de la Fnac.

Samsung Galaxy Z Fold 7 1 499 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si l'offre Fnac n'est plus valable, sachez que d'autres revendeurs en France proposent également le Galaxy Z Fold 7 en promotion.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 7 ?

Dévoilé par Samsung au début du mois de juillet 2025, pendant le Galaxy Unpacked, le Galaxy Z Fold 7 embarque deux écrans Dynamic LTPO AMOLED 2X. L'écran principal de 8 pouces inclut une définition de 2184 x 1968 pixels, une densité de 368 ppp. Quant à l'écran secondaire de 6,5 pouces, il dispose d'une définition de 1080 x 2520 pixels et d'une densité de 422 ppp.

Sous le capot, le smartphone pliable du géant coréen possède un processeur Snapdragon 8 Elite cadencé jusqu'à 4,47 GHz, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go et une batterie de 4400 mAh compatible charge rapide 25W. L'ensemble fonctionne sous le système Android 16 associé une surcouche One UI 8, avec 7 ans de mises à jour.

La connectivité est notamment assurée par la présence du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4 et d'un port USB 3.2 Type-C. Enfin, la partie photo/vidéo comprend un triple capteur arrière de 200 MP + 12 MP + 10 MP et deux capteurs avant de 10 MP.