Sony WH-1000XM5 : Amazon brade le casque à -40% pour le Black Friday !

Bonne nouvelle si vous voulez vous offrir le Sony WH-1000XM5 ! À l'occasion du Black Friday 2025, le casque à réduction de bruit bénéficie de 40% de réduction chez Amazon.

La période du Black Friday 2025 se poursuit chez Amazon ! Dans son rayon consacré aux casques et aux écouteurs, le célèbre site e-commerce vous permet de profiter d'une jolie réduction de 40% sur l'achat du Sony WH-1000XM5.

Proposé en quatre coloris au choix, le casque sans fil de la marque japonaise, accompagné d'un étui rigide, est à 251,10 euros au lieu de 419 euros.

Cela correspond à une économie de presque 168 euros par rapport au prix de vente conseillé du produit lors de sa commercialisation en mai 2022. Pour information, l'offre promotionnelle d'Amazon prend fin le lundi 1er décembre 2025, soit le jour du Cyber Monday.

Sony WH-1000XM5 251,10 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Et si le Sony WH-1000XM5 n'est plus disponible chez Amazon, sachez que d'autres revendeurs vendent aussi le casque en promotion.

Sony WH-1000XM5

Le Sony WH-1000XM5 et ses points forts

Sorti il y a plus de trois ans, le WH-1000XM5 de Sony est un casque circum-aural fermé sans fil qui possède des coussinets englobant en cuir synthétique souple, un diaphragme de 30 mm et des aimants en néodyme haute puissance.

L'appareil a l'avantage d'offrir une réduction de bruit parfaite, grâce à la présence de quatre microphones sur chaque oreillette et du processeur V1 du constructeur.

Au niveau de son autonomie, le Sony WH-1000XM5 affiche une durée d'utilisation pouvant atteindre les 30 heures si l'ANC est activé, ou les 40 heures si la réduction de bruit est désactivée. Compatible avec la charge rapide, le casque peut bénéficier de trois heures de lecture supplémentaire après un temps de charge rapide de trois minutes seulement.

Parmi les autres points forts du casque Sony, on peut notamment trouver les modes Ambient Sound (mode voix/normal) & Speak to Chat, la certification Hi Res Audio, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le Bluetooth Multipoint, l'intégration des assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa ou bien encore le contrôle tactile des commandes.