Black Friday Sephora : parfums, maquillage, calendriers de l'Avent... voici les meilleures offres à ne pas rater !

La période du Black Friday tourne à plein régime. Et à l'approche de la fin d'année 2025, Sephora a décidé de frapper fort en proposant des réductions pouvant aller jusqu'à -30%.

Comme chaque année, au cours du Black Friday, Sephora fait partie des enseignes les plus attendues par les fans de produits de beauté.

Durant quelques jours, la célèbre chaîne française de magasins de produits cosmétiques effectue de jolies promotions qui permettent de faire le plein de produits indispensables. Parfums, maquillage, calendriers de l'Avent, idées cadeaux de Noël,... c'est le moment idéal pour en profiter.

Quels sont les meilleurs produits chez Sephora pour le Black Friday ?

Le Black Friday Sephora est le rendez-vous beauté à ne pas manquer pour faire de belles économies tout en se faisant plaisir.

Calendriers de l'Avent

Si vous êtes plutôt à la recherche d'un calendrier de l'Avent beauté, Sephora effectue jusqu'à 25% de remise sur une sélection de coffrets. En voici quelques-uns :

Maquillage

Dans son rayon dédié au maquillage, Sephora propose 25 % de réduction sur cet univers et surtout sur un large choix de produits. Que ce soit pour les produits de base ou les nouveautés, profitez du Black Friday pour vous offrir votre article préféré.

De plus, l'offre Black Friday Sephora sur le maquillage s'adresse à tous les clients. Hormis les produits individuels, Sephora suggère des coffrets maquillage très intéressants à prix réduit. Voici quelques exemples :

Parfums

La boutique en ligne Sephora propose des remises de 30% sur les parfums les plus convoités du marché.

On peut notamment trouver Le Male Elixir de Jean Paul Gaultier à 76,30 euros (au lieu de 109 euros), le coffret parfum et maquillage L'Interdit de Givenchy à 80,50 euros (au lieu de 115 euros) et le coffret eau de parfum Libre de Yves Saint-Laurent à 87,50 euros (au lieu de 125 euros).

D'autres rayons comme le soin et le soin cheveux font aussi l'objet d'offres promotionnelles chez Sephora, à l'occasion du Black Friday. D'ailleurs, cette année, le Black Friday Sephora se tient jusqu'au 30 novembre 2025 (voire jusqu'au 1er décembre 2025 pour les ventes liées aux parfums). Et, comme souvent, les meilleures références partent très vite.