Black Friday Airfryer : les meilleures friteuses Philips, Moulinex et Ninja sont à prix cassé !

Le Black Friday peut être considéré comme la meilleure période de l'année pour s'équiper d'une friteuse sans huile (ou friteuse Airfryer) à prix cassé. En 2025, plusieurs modèles sont proposés avec de grosses réductions.

Dans le domaine du petit électroménager, les friteuses de type Airfryer seront certainement les produits phares des prochaines fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez un modèle ultra-abordable, un tiroir double pour un gain de temps en cuisine, ou une version haut de gamme, sachez qu'il y a de superbes offres à saisir.

Quelles sont les meilleures friteuses Airfryer du Black Friday 2025 ?

Le Black Friday 2025 est le bon moment pour acquérir une friteuse Airfryer performante, sans exploser votre budget. En France, des sites e-commerce comme Amazon, Fnac/Darty, Cdiscount ou encore Lidl profitent de la période du Black Friday pour baisser fortement les prix des Airfryers.

Chez le géant du commerce en ligne, le Ninja Air Fryer MAX PRO avec sa capacité de 6,2 litres est à seulement 85,98 euros au lieu de 149,99 euros. Cela correspond à une jolie réduction de près de 43% par rapport au prix conseillé.

Ninja Air Fryer MAX PRO

Toujours chez Amazon, le Ninja Double Stack XL Air Fryer incluant un double compartiment bénéficie d'une remise immédiate de 37%. Grâce à cette réduction, le prix de l'Airfryer passe ainsi de 269,99 euros à 169,98 euros.

NINJA Double Stack XL Air Fryer

Sur les sites du groupe Fnac/Darty, vous avez la possibilité de vous offrir le Moulinex Air Fryer Easy Fry Max EZ245B20 à 59,99 euros au lieu de 139,99 euros, soit une remise immédiate de 57% de la part des deux sites marchands français.

Moulinex Air Fryer Easy Fry Max EZ245B20

Pour 10 euros supplémentaires, il existe le Ninja Air Fryer Max proposé sur le site de la Fnac. Jusqu'au 1er décembre 2025, la friteuse sans huile de la marque américaine est à 69,99 euros.

Ninja Air Fryer Max AF180EU

De son côté, Cdiscount propose 43% de réduction sur l'Airfryer Philips Series 2000 NA231/00. Avec cette réduction, la friteuse conçue la marque française est à 79,99 euros au lieu de 139,99 euros. D'autres marchands comme la Fnac, Darty et Rakuten le vendent au même prix réduit.

Airfryer Philips Series 2000 NA231/00

Enfin, les clients de l'enseigne de hard-discount Lidl ont la possibilité de profiter d'une réduction de 33% sur cette friteuse à air chaud double zone Silvercrest, faisant ainsi passer le prix à 59,99 euros (au lieu de 89,99 euros).