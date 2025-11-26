Black Friday Sony : le très bon casque WH-1000XM4 à réduction de bruit est à PRIX CANON !

Si vous cherchez un casque à réduction de bruit sans vous ruiner, sachez que le très bon WH-1000XM4 de Sony fait l'objet d'une excellente affaire pour le Black Friday.

Alors que le jour J du Black Friday 2025 arrivera dans quelques heures, plusieurs revendeurs en France ont décidé de baisser le prix du très bon Sony WH-1000XM4.

Ainsi, Amazon, la Fnac, Darty ou bien encore Son-Video permettent à leurs clients respectifs de s'offrir le casque sans fil à réduction de bruit au tarif de 199 euros au lieu de 249 euros. Cela correspond à une réduction de 50 euros par rapport au prix constaté au début du mois de novembre.

Casque Sony WH-1000XM4

Le casque Sony WH-1000XM4 en détails

Commercialisé par Sony durant l'été 2020, le WH-1000XM4 possède des transducteurs de 40 mm qui sont capables de restituer des fréquences allant de 4 Hz à 40 000 Hz.

Doté d'une structure pliable et pivotante et de coussinets ultra-souple en mousse à mémoire de forme, le casque de la marque nippone dispose d'un processeur HD QN1 qui offre une parfaite réduction de bruit (ANC) afin de pouvoir profiter pleinement de votre musique.

Le WH-1000XM4 de Sony a également l'avantage d'être équipé d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures avec la technologie sans fil Bluetooth et l'annulation de bruit activées, à l'issue d'un temps de charge complet estimé à 3 heures. Grâce à la compatibilité avec la charge rapide, le casque peut avoir 5 heures supplémentaires en seulement 10 minutes de charge.

Du côté des fonctionnalités du casque, on peut trouver la fonction Quick Attention, le mode Speak-to-Chat, la connexion multipoint (pour associer 2 appareils simultanément), l'écoute intelligente par contrôle adaptatif du son, l'audio haute qualité, diverses commendes tactiles et les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa intégrés.

Pour terminer, le Sony WH-1000XM4 est fourni avec une pochette de transport, un adaptateur avion, un câble USB/USB-C et un câble jack amovible de 1.2 mètre.