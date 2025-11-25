Black Friday Trottinette : On a dégoté le meilleur prix sur la Segway-Ninebot

Vous voulez profiter du Black Friday pour vous offrir une trottinette électrique ? En ce moment, la Segway-Ninebot Max G2 E avec 70 km d'autonomie s'affiche sous la barre des 500 euros.

Le domaine de la mobilité urbaine est à l'honneur dans ce nouveau bon plan consacré au Black Friday 2025. À l'occasion de l’événement commercial de cette fin d'année, plusieurs revendeurs proposent la trottinette électrique Segway-Ninebot Max G2 E sous les 500 euros (au lieu de 899 euros).

Chez Électro Dépôt, vous pouvez l'obtenir à 487,98 euros. Si vous êtes habitués à faire vos achats sur Amazon, la même trottinette est à 489 euros. Et sur le site Rakuten, l'engin électrique est proposé à 499 euros, avec la possibilité d'avoir un cashback supplémentaire.

Trottinette Segway-Ninebot Max G2 E

La Segway-Ninebot Max G2 E et ses points forts

Commercialisée durant le mois d'avril 2023, la Segway-Ninebot Max G2 E a l'avantage d'être équipée d'une batterie de 551 Wh (soit 15 300 mAh), ce qui lui permet d'être utilisée sur une distance maximale de 70 km, après un temps de charge estimé à 6 heures.

La trottinette électrique pliable dispose aussi d'un écran LED qui vous affiche l'ensemble des informations relatives à la vitesse, au mode d'alimentation et au niveau de la batterie. L'engin peut aussi être géré à distance depuis un smartphone iOS/Android et via la technologie sans fil Bluetooth.

Concernant ses autres poins forts, on trouve également un moteur d'une puissance de 450 W, un degré d'inclinaison de 22% et une certification IPX5/IPX7.

Du côté des équipements, la trottinette Segway-Ninebot Max G2 E embarque deux pneus de 10 pouces chacun (sans chambre à air), un frein électronique arrière, un frein à tambour à l'avant, un système antipatinage (Traction Control System), des feux LED à l'avant et à l'arrière, ainsi que des clignotants intégrés.

Pour terminer, la Max G2 E de Segway-Ninebot peut accueillir une personne faisant un poids maximal de 120 kilos et mesure 57 x 126.4 x 121 cm (ou 57 x 60.5 x 121 cm, pliée).