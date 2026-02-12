Mardi gras 2026 : quelle est la date de la fête et pourquoi change-t-elle chaque année ?

Ne manquez pas Mardi gras 2026 ! Voici la date exacte à noter dans votre agenda, l'explication du calcul lié à Pâques et les traditions incontournables de cette fête.

Si les gourmands connaissent bien le menu de Mardi gras, peu savent pourquoi sa date fluctue autant. En 2026, les festivités débutent le 17 février, alors qu'elles avaient lieu le 4 mars l'an dernier. Ce décalage s'explique par un lien étroit avec Pâques : par tradition, cette dernière est fixée au dimanche suivant la première pleine lune du printemps. Mardi gras étant célébré exactement 47 jours avant, il suit naturellement ces variations lunaires et peut ainsi osciller entre le 3 février et le 9 mars.

Au-delà du calcul astronomique, Mardi gras marque la fin de la "semaine des sept jours gras". C'est l'ultime parenthèse de fête avant les 40 jours de jeûne du Carême. On s'autorise alors tout ce qui sera proscrit le lendemain : manger en abondance, se déguiser et envahir les rues pour célébrer. Des canaux de Venise aux chahuts de Dunkerque, en passant par les rythmes de Rio ou de la Nouvelle-Orléans, cette habitude populaire est devenue une tradition mondiale incontournable.

Oreillettes en Provence, merveilles à Bordeaux ou bugnes lyonnaises... Mardi gras est l'occasion de savourer les spécialités locales avant d'entrer, dès le lendemain, dans le Mercredi des Cendres. Cette période de pénitence et de sobriété dure 45 jours (car on ne jeûne pas les dimanches) pour s'achever avec la célébration de Pâques. Un cycle qui allie ainsi gastronomie généreuse et spiritualité, marquant le passage de l'hiver vers le renouveau printanier.

En 2026, Mardi gras est fixé au mardi 17 février, ce qui est une situation plutôt fréquente car Mardi gras a davantage lieu en février qu'en mars. Les prochaines dates de Mardi gras tombent au choix en février ou en mars, mais, comme le nom de la célébration l'indique, toujours un mardi. Quel sont les jours exacts concernés jusqu'en 2028 ? En 2027, Mardi gras est fixé le 9 février, suivront le 29 février 2028 puis le 13 février 2029.

Pâques survient comme toujours 47 jours après le Mardi gras. Cette fête est directement liée aux carnavals qui ont lieu dans le monde. Elle marque le dernier jour des festivités, comme c'est le cas du Carnaval de Dunkerque qui fête le dernier jour des "Trois Joyeuses".

Vous vous lancez dans les beignets maison mais n'avez que peu de temps ? On vous dévoile la meilleure recette de pâte à beignets, facile et rapide (5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson !) pour des beignets maison qui n'ont rien à envier aux recettes régionales, avec une pâte aromatisée au zeste du citron ou de l'orange, que l'on saupoudre d'un mélange de sucre et de cannelle ou que l'on peut agrémenter de confiture ou Nutella... Bon appétit !

Chaque année, des mets sucrés sont distribués dans les écoles, pour satisfaire les papilles des enfants gourmands. Ces derniers étaient d'ailleurs les premiers à mettre la main à la pâte : à l'époque, les enfants se déguisaient pour sonner aux portes, afin de rassembler tous les ingrédients nécessaires à la préparation des crêpes, comme à la Chandeleur. Une recette qui a d'ailleurs tout d'un jeu d'enfant : un puits de farine, quelques œufs entiers, du beurre et (un peu) de sucre, le tout doucement incorporé au fouet avec du lait. Les grands-mères bretonnes recommandent d'y ajouter du rhum et de la bière... avec modération !

Si tous les Français sauront très bien quoi manger en ce jour de Mardi Gras, combien savent réellement à quoi correspond cette date ? Pour la petite histoire, Mardi Gras, cette fête aux origines chrétiennes et païennes, désigne en réalité la fin de la "semaine des sept jours gras". Autrement dit la journée qui précède les 40 jours de jeûne du Carême. Si vous souhaitez tout connaître sur l'origine et la signification de cette fête, lisez plus bas.

Pourquoi se régale-t-on de merveilles, bugnes et autres beignets (mais aussi gaufres, crêpes et churros) à Mardi gras ? Dixit Nadine Cretin, historienne des fêtes interrogée par Madame Figaro, manger en abondance est traditionnellement d'usage à la veille du jeûne du Carême, mais aussi du retour du printemps, avec un "festin qui comprenait viandes et bouillons gras et se terminait par des pâtisseries simples à faire : des crêpes ou des beignets, des bugnes lyonnaises, des merveilles d'Aquitaine ou des gaufres".

Les beignets sont en fête le jour de Mardi Gras ! © ChristArt / Adobe Stock

Pour celle qui est aussi l'auteure de "Fêtes de la table et traditions alimentaires" (Ed. Le Pérégrinateur) et de "Fête des Fous, Saint-Jean et Belles de Mai. Les fêtes du calendrier" (Ed. Seuil) le Mardi gras "sous-entendait la prospérité, la fertilité, le retour de la lactation dans les étables et les bergeries, le renouveau de la nature".