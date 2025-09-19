Equinoxe d'automne 2025 : bientôt fini l'été, pourquoi les jours vont-ils raccourcir ?

Raccourcissement des jours, chute des températures, bien plus qu'une simple date, l'équinoxe d'automne marque un grand tournant.

Dans notre hémisphère Nord, l'équinoxe d'automne nous fera entrer dans la nouvelle saison en pleine soirée lundi prochain, le 22 septembre 2025. Mais que va-t-il se passer exactement d'un point de vue astronomique ? Au cours de ce phénomène, le Soleil traverse l'équateur depuis l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, marquant ainsi le début de l'automne dans l'hémisphère nord et du printemps dans l'hémisphère sud.

Premier effet immédiat de cet événement astronomique cousin de l'équinoxe de printemps, dont la date correspond donc au premier jour de l'automne : la durée du jour est égale à celle de la nuit, puis les jours redeviendront progressivement plus courts que les nuits. Ce qui sera l'inverse dans l'hémisphère sud. Autre effet kiss cool : le soleil étant plus bas dans le ciel, on aura moins de chaleur, ce qui entraînera une baisse progressive des températures. C'est pourquoi l'équinoxe est associée au refroidissement de l'air et à la chute des feuilles des arbres. Entrez dans les coulisses de l'équinoxe en naviguant dans notre page spéciale grâce au sommaire ci-dessus.

A quelle date et heure se produit l'équinoxe d'automne en 2025 ?

L'équinoxe d'automne du 22 septembre 2025 aura lieu précisément à 18 heures 19 minutes et 16 secondes heure française selon l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE). L'automne se poursuivra ensuite comme chaque année pendant trois mois jusqu'au solstice d'hiver.

Quelle est la signification de l'équinoxe d'automne ?

Qu'est-ce que l'équinoxe ? Le mot vient du latin æquinoctium (nuit égale). En effet, pour nous, le phénomène le plus évident de l'équinoxe est que la nuit et le jour ont la même durée à cette période de l'année. A l'équinoxe d'automne, les jours, qui duraient environ 16 heures au 21 juin en France, ont largement perdu en longueur. Ils raccourciront ainsi jusqu'au solstice d'hiver. Pourquoi ? En raison de la géométrie. En effet, l'axe de rotation de la terre est incliné de 23,4° par rapport au plan de son orbite : notre planète "penche" par rapport au soleil. L'astre ne nous éclaire donc pas de la même façon selon les moments de l'année. En hiver, la France (par exemple) ne reçoit de lumière que huit heures par jour, contre le double en été. Ceci détermine le comportement des masses d'air et donne naissance aux saisons telles que nous les connaissons dans les zones tempérées.

Mais n'allez pas confondre "équinoxe" et "solstice". En astronomie, les solstices correspondent en effet aux deux moments de l'année où le soleil est le plus éloigné de l'équateur. Cela correspond à la durée maximale (pour le solstice d'été) ou minimale (pour le solstice d'hiver) du jour. Autrement dit, ce phénomène est bien différent de celui des équinoxes et de leurs jour et nuit à durée équivalente !

Pourquoi l'équinoxe d'automne 2025 a-t-il lieu à la date du 22 septembre ?

L'équinoxe est ce moment où le Soleil traverse le plan de notre équateur terrestre. En résumé : c'est l'instant où le soleil passe au zénith de l'Équateur. À ce moment-là, on change de saison. L'événement astronomique clôt donc l'été en un clin d'œil. Dans l'hémisphère nord, il survient en général entre le 21 et le 24 septembre. Mais pourquoi l'automne 2026 tombera-t-il un "23" et pas un "22" ou un "21" ? Si nous sommes encore une fois nombreux à identifier la date du "21" du mois de septembre comme étant celle de l'équinoxe d'automne, cela n'est pas si simple. La date du passage à l'automne correspond en fait à un moment très précis : celui où le Soleil coupe en passant au zénith le plan de l'équateur. Des calculs savants l'ont déterminé, effectués par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) hébergé par l'Observatoire de Paris depuis 1998. Et comme la Terre ne tourne pas autour du soleil en exactement 365 jours, le jour J peut changer d'une année sur l'autre.

Ainsi, la date de l'équinoxe d'automne précède d'un mois environ le passage à l'heure d'hiver. Le premier jour de l'automne intervient également à mi-chemin du solstice d'été (20-21 juin) et du solstice d'hiver (20-21 décembre). Mais chaque année, l'équinoxe d'automne a lieu à une date différente. Ceci tient au fait que la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l'adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d'automne ne peuvent avoir lieu qu'entre le 21 septembre (la prochaine fois en 2092) et le 24 septembre (la prochaine fois en 2303).

Quel rituel de l'équinoxe d'automne ?

Comme l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne est chaque année synonyme de rituels dans certaines cultures ou croyances anciennes (adeptes du druidisme et du chamanisme). Appelé "Mabon" en celtique, le phénomène astronomique désignant ce moment où jour et nuit ont la même durée correspond aussi à l'époque, côté automne, où une bonne partie des produits agricoles est récoltée. Les fêtes païennes symbolisent alors des remerciements pour ces fameuses récoltes. Dans les temps anciens, après un travail épuisant dans les vergers et les champs, cette fête représentait aussi une halte bienvenue.

Quand auront lieu les prochaines équinoxe d'automne ?

Voici les dates et heures des équinoxes d'automne, estimés jusqu'en 2028 :