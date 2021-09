Billet SNCF : fin de l'échange et remboursement sans frais jusqu'au dernier moment

BILLET SNCF - Lundi 13 septembre, les mesures exceptionnelles d'échange et de remboursement sans frais du billet de train jusqu'au dernier moment ont pris fin pour les usagers.

[Mis à jour le 13 septembre 2021 à 15h42] Depuis l'instauration du pass sanitaire dans les trains le 9 août, les voyageurs s'étaient habitués à annuler ou à échanger leur billet gratuitement juste avant le départ, une mesure exceptionnelle mise en place par la SNCF pour redonner l'envie aux usagers de se déplacer en train. Ce lundi 13 septembre marque la fin de cette aide exceptionnelle, l'échange et le remboursement du billet de train sans frais n'est plus possible au dernier moment, mais uniquement jusqu'à trois jours avant le départ du train. Quant aux Ouigo, les réservations ne sont plus annulables et remboursables.

Héritage de la crise du Covid, l'offre d'échange et de remboursement gratuits des billets TGV Inoui, Ouigo et Intercités jusqu'à 3 jours avant le départ est pour le coup pérenne. De plus, la compagnie ferroviaire annonce plus de transparence sur les prix, avec, pour chaque destination, l'affichage du prix minimum et du prix maximum pratiqués. Autre nouveauté depuis le début de l'été 2021, une carte de réduction unique "Avantage" a vu le jour et remplace les cartes Avantage Jeune, Senior, Famille et Week-end. En savoir plus.

Etant donné que le système de réservation à la dernière minute a explosé avec le Covid, un rendez-vous baptisé "Un mercredi oh oui !", est depuis proposé aux voyageurs pour profiter chaque mercredi matin de tous les billets à petit prix encore disponibles pour le week-end suivant. "Les clients n'ont plus à taper une à une toutes les destinations sur Oui.sncf pour retrouver les petits prix, cette sélection de trajets est mise en exergue sur le site", a commenté Christophe Fanichet.

Chaque mercredi, retrouvez une sélection de destinations à petits prix pour préparer votre week-end — SNCF (@SNCF) June 2, 2021

Par ailleurs, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé depuis le 28 juillet que les billets de train sont remboursés en cas de test positif au Covid-19. "Oui, si vous réservez un billet de TGV pour aller à Marseille par exemple, et que vous êtes déclaré positif entretemps, la SNCF s'engage à rembourser le billet de train".

Lier le pass sanitaire à votre billet : Air France le fait, Eurotunnel le fait, la SNCF va le faire. Objectif : éviter les files dattente. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) July 28, 2021

Toute l'année, la SNCF permet la réservation de billets pas chers. il existe quatre solutions pour les obtenir. La première solution est de réserver son billet de train jusqu'à 4 mois à l'avance pour obtenir des réductions sur le tarif, jusqu'à 50%. La seconde est de ne pas manquer les offres "Un mercredi, oh oui !", ou flash dites de "dernière minute" : la filiale de la SNCF Ouigo annonce régulièrement la mise en vente de billets de train à prix cassé.

La troisième solution d'obtenir un billet SNCF pas cher est de bénéficier du billet de congé annuel de la SNCF, valable une seule fois par an et dont vous trouverez les détails dans notre dossier ci-dessous. Enfin, la dernière solution est de souscrire à une carte de réduction SNCF !

Pour prendre le train au meilleur prix, mieux vaut être averti : premier arrivé, premier servi... Rendez-vous donc sur les sites et applications Oui SNCF, en gares, boutiques et dans les agences agréées SNCF. Pour rappel, chaque seconde, 40 billets sont vendus le premier jour d'ouverture des réservations à Noël... Pour être informé à la seconde près des offres de la SNCF, il vaut mieux vous abonner au système d'alerte que la compagnie propose sur son site : vous pouvez paramétrer une alerte par mail, en renseignant le trajet précis qui vous intéresse.