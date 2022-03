Grève SNCF : les perturbations des TGV et TER ce jeudi 17 mars

GREVE SNCF. Ce jeudi 17 mars 2022, le trafic des TGV et TER de la région Grand Est est très perturbé en raison d'une grève nationale interprofessionnelle. Voici les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 12h43] Ce jeudi 17 mars 2022, la circulation des TGV de la région Grand Est et des TER en régions est perturbée toute la journée en raison d'une grève nationale interprofessionnelle lancée par les syndicats de la fonction publique CGT et UNSA pour revendiquer une hausse du pouvoir d'achat et des salaires.

La direction de la SNCF indique un trafic réduit au niveau régional, principalement dans la région Grand Est avec 50% des TVG qui ne circuleront pas et 5 lignes de TER perturbées. Du côté des autres régions, le trafic de TER est légèrement perturbé en Centre-Val-de-Loire, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

#TERGrandEst



Un mouvement social national interprofessionnel perturbera le trafic #TER du mercredi 16 mars 21h et jusquau vendredi 18 mars 8h.



Ce mercredi, aucun #TER ne pourra arriver ou partir de Metz après 21h, ce qui pourra entraîner des suppressions.



1/2 — TER Grand Est (@TERGrandEst) March 15, 2022

Les clients des TGV de la région Grand Est qui ont communiqué leurs coordonnées lors de l'achat de leur billet ont été contactés par l'entreprise ferroviaire directement par SMS sur leur téléphone, ou par mail. Consultez toutes les perturbations dans le détail ci-dessous.

Les TGV concernés par les perturbations liées à cette grève nationale interprofessionnelle circulent dans la région Grand Est. Les perturbations de trafic des TER est inégal en régions. La région Grand Est est fortement impactée, avec 5 lignes de TER impactées.

Perturbations TGV : ce jeudi 17 mars, environ 1 TGV sur 2 circule dans la région Grand Est. Les usagers ont été prévenus à l'avance des perturbations de leur train par la SNCF.

: ce jeudi 17 mars, environ 1 TGV sur 2 circule dans la région Grand Est. Les usagers ont été prévenus à l'avance des perturbations de leur train par la SNCF. Perturbations TER : aucun TER ne pourra arriver ou partir de la gare de Metz après 21 heures ce mercredi 16 mars. Jeudi 17 mars, 5 lignes sont concernées pour les TER : la L01a Nancy Metz, la L01b Metz Luxembourg, la L06a Nancy Pont-St-Vincent, la L15 Metz Rémilly Forbach Sarrebruck et la L16 Metz Béning Sarreguemines. Consulter le détail des lignes perturbées dans la région Grand Est le jeudi 17 mars à cette page du site des TER. Dans la région Centre-Val-de-Loire, prévoir des perturbations sur les lignes Paris-Chartres-Le Mans et la ligne N du Transilien. Dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, quelques légères sont également à prévoir. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Les perturbations de trafic liées à la grève nationale interprofessionnelle ont commencé mercredi 16 mars à 21 heures et se terminent le vendredi 18 mars à 8 heures.