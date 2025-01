La nouvelle Lune du 29 janvier s'annonce optimiste pour ces signes astrologiques

La nouvelle Lune du mois de janvier ne sera pas de tout repos pour certains signes du zodiaque. Selon les astrologues, elle s'annonce pleine d'émotions et de remises en question.

Ce mercredi 29 janvier à 13h35 aura lieu la première nouvelle Lune de l'année 2025 sous l'influence inspirante du signe du Verseau. Pour certains, cet évènement sera synonyme de questionnements et de prise de décisions importantes. Cette phase lunaire représente pour la majorité des signes astrologiques un nouveau départ et une opportunité de débuter le mois de février sur de bonnes bases. Découvrez ce que la Lune réserve à votre signe en cette période de renouveau.

Pour les chanceux du zodiaque, cette nouvelle Lune se révèlera particulièrement bénéfique offrant de belles opportunités à ceux qui sauront s'en saisir. D'une part, le Sagittaire, signe de Feu généreux et bienveillant, devrait ressentir une bouffée d'optimisme dans ses choix du quotidien. "Suivez votre instinct, il ne vous décevra pas !" encourage Natasha Merani du magazine Marie France. Du côté de la Balance, l'astrologue est très optimiste : "La chance sera de votre côté, alors n'hésitez pas à en profiter pleinement". Une rencontre inattendue, un projet prometteur ? De bonnes surprises peuvent vous attendre, laissez-vous tenter ! Enfin, les Gémeaux devront également exploiter cette lunaison qui pourrait bien provoquer de nombreux changements dans leur existence. Entre découvertes et audace, suivez vos envies et offrez-vous un nouveau départ pour le mois de février !

La prochaine nouvelle Lune apportera un vent de renouveau sur de nombreux signes © liliyabatyrova - stock.adobe.com

Au cœur de cette nouvelle Lune se niche l'insaisissable Verseau qui se trouvera bien inspiré par cet évènement. Reconversion, projet inédit, Isabelle Elvira du magazine Femme Actuelle vous invite à suivre vos envies et vous appuyer sur cette lunaison pour enfin concrétiser vos objectifs. "Si vous avez une idée en tête, prenez un stylo et commencez à planifier car l'heure est à votre totale réinvention". En d'autres termes, c'est le moment idéal pour passer à l'action et la nouvelle Lune vous apporte les conditions parfaites pour réussir !

Vous l'avez compris, les astrologues sont unanimes, cette lunaison est celle de la renaissance pour tous les signes du zodiaque. Bélier, Taureau, Cancer, Lion, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poissons, un nouveau cycle s'amorce avec cette lunaison et vous devriez en profiter. C'est l'occasion de "laisser derrière tout ce que vous avez accumulé au cours de ce premier mois de l'année et qui ne vous sert plus" préconise Natasha Merani. Osez emprunter des chemins inexplorés et vous ouvrir à l'inconnu, la Lune vous y invite !