Tensions, nouveau départ ou rêverie, une nouvelle Lune mouvementée s'invite dans le signe des Poissons

La nouvelle Lune du vendredi 28 février 2025 nous apporte son lot d'émotions. Nouveau départ pour certains, tensions familiales pour d'autres, accrochez-vous, les énergies lunaires vont vous en faire voir de toutes les couleurs.

Le 28 février 2025 à 01h44 aura lieu la prochaine nouvelle Lune dans le signe rêveur des Poissons. À l'image de ces derniers, c'est une période riche en sensibilité où il va falloir gérer un surplus d'émotions qui nous attend. Entre décisions, tensions et rêveries, certains signes auront du pain sur la planche. Découvrez sans plus attendre ce que la nouvelle Lune de ce vendredi vous réserve.

À en croire l'astrologue Isabelle Elvira, au cœur de cette nouvelle Lune se trouveront naturellement les signes du même élément que les Poissons : l'Eau. Ainsi, pour le Cancer, cette journée pourrait bien être le point de départ de nouveaux projets que vous mûrissez depuis longtemps. Armez-vous de courage, prenez du recul et faites vos choix sans regarder en arrière. Au travail, l'astrologue invite les Scorpions à envisager un changement drastique. Pause professionnelle ou reprise d'activité, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. C'est le moment de faire le grand saut. De leur côté, les Poissons n'échapperont pas aux effets de cette nouvelle Lune et c'est normal puisque c'est votre signe qui est mis à l'honneur. Professionnellement, il est temps de vous affirmer et de suivre vos rêves. En amours, vous devrez faire le point sur vos attentes pour décider de l'avenir d'une relation.

La nouvelle Lune du 28 février aura lieu à 01h44 dans le signe des Poissons © Rinowz - stock.adobe.com

Pour certains signes du zodiaque, cette nouvelle Lune s'annonce compliquée sur différents aspects. Chez les Gémeaux, "La confusion risque de régner les prochains jours" met en garde Natasha Merani dans le magazine Marie-France. Contrôlez vos émotions ! Du côté de la Vierge, c'est en amour que des tensions risquent d'apparaître. Désamorcez la situation pour ne pas laisser traîner les conflits. Enfin, le Sagittaire pourrait bien se trouver dans la tourmente de cette nouvelle Lune. D'après l'astrologue, "La Nouvelle Lune pourrait créer de la discorde au sein de la famille". Restez lucide afin d'éviter que la situation ne s'installe.

Plus généralement, en cette nouvelle Lune du 28 février, les énergies du Poisson seront à leur comble pour tous les signes. Bélier, Taureau, Lion, Balance, Capricorne et Verseau, vous devriez ressentir cette atmosphère "hypersensible, douce, romantique et artistique", d'après Isabelle Elvira. Cependant, si la majorité des signes sont portés par des envies d'évasion et de rêverie, d'autres ressentiront davantage de confusion au cours de cette période. L'astrologue nous invite à nous reconnecter à nos ressentis et à ne pas oublier que "nous n'avons aucune prise sur nos grandes émotions du moment".