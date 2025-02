Rencontres, chance en amour et grandes réussites, la pleine Lune des Neiges réserve bien des surprises

La pleine Lune des Neiges de ce mercredi 12 février va apporter à certains signes du zodiaque une grande confiance en soi dans tous les domaines : amour, argent et relations sociales.

À l'approche de la Saint-Valentin, la pleine Lune du mercredi 12 février prochain promet d'apporter un tourbillon d'émotions aux uns et une dose de réussite aux autres. La pleine Lune des Neiges, que l'on appelle comme cela à cause des intempéries fréquentes en Amérique du Nord durant ce mois d'hiver, porte également le surnom de pleine Lune de la Faim à cause de la raréfaction des ressources alimentaires à cette période glaciale de l'année. Mais rassurez-vous, derrière son nom peu engageant, cet évènement lunaire s'annonce plutôt favorable pour la majorité des signes du zodiaque.

Certains signes pourraient tirer profit des énergies de la pleine Lune en amour, au travail et dans le domaine financier. Pour le Bélier, signe de Feu à l'instar du Lion, "les sept jours suivants seront placés sous le signe de la chance" annonce Natasha Merani du magazine Marie France. En amour, une rencontre vous attend peut-être, ouvrez votre cœur à la nouveauté. Du côté du Cancer, c'est dans le domaine financier que cette pleine Lune pourrait faire des merveilles. Soyez confiant dans votre réussite ! Enfin, les Poissons ne seront pas en reste puisque vos efforts au travail vont enfin payer ! "Récoltez ce que vous avez semé et continuez à donner le meilleur de vous-même !" encourage l'astrologue.

Mercredi 12 février à 14h53 aura lieu la pleine Lune des Neiges dans le signe du Lion. © Mityarko - stock.adobe.com

Pour d'autres signes, c'est dans l'aspect relationnel que cette pleine Lune fera résonner ses énergies. Le Lion, au centre de cette lunaison, devra se méfier plus que jamais de son égo qui pourrait devenir son pire ennemi. Misez sur l'authenticité : elle sera votre meilleur atout pour briller en ce mois de février. Le Verseau, quant à lui, se sentira particulièrement soutenu par la pleine Lune. "Exposez vos idées avec confiance et n'ayez pas peur de mettre en avant vos réalisations" conseille Isabelle Elvira, astrologue pour le magazine Femme Actuelle. Acceptez également de tourner la page lorsque le temps est venu. Vous vous libérerez d'un poids émotionnel.

La pleine Lune, influencée par la confiance du Lion, vient également inspirer l'intégralité des autres signes du zodiaque : le Taureau, les Gémeaux, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire et le Capricorne. Votre créativité et votre imagination devraient être mises à l'honneur en cette pleine Lune. Par ailleurs, c'est moment idéal pour vous ouvrir aux autres et cultiver vos relations. "Osons exprimer nos convictions, nos besoins, nos désirs et nos joies, tout en étant attentifs à ceux de nos êtres chers" préconise Isabelle Elvira qui annonce un bouleversement émotionnel durant cette période.