Des centaines d'étoiles filantes par heure : ne ratez pas le spectacle imminent des Géminides

La mi-décembre annonce l'arrivée des Géminides, une pluie d'étoiles filantes spectaculaire. Voici toutes les infos pour en profiter !

Saviez-vous que le mois de décembre est l'un des meilleurs moments de l'année pour observer des étoiles filantes ? Chaque année à cette période se déroulent les Géminides, une pluie d'étoiles filantes particulièrement spectaculaire et appréciée des amateurs d'astronomie. En 2024, elle a lieu entre le 2 et le 21 du mois et connaît un pic d'intensité dans la nuit de ce vendredi 13 au samedi 14 décembre. Pendant la nuit, jusqu'à 120 étoiles filantes par heure viendront zébrer le ciel : l'occasion de vivre un moment unique et de multiplier les vœux ! Toutefois, un invité inattendu pourrait bien venir troubler la fête : la Lune. Pas de panique, il suffit de prendre quelques précautions pour profiter du spectacle.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, choisissez un endroit éloigné des lumières artificielles où l'horizon est bien dégagé. Attention cependant à la Lune qui sera votre pire ennemie lors de cette nuit puisqu'elle sera quasiment pleine. Sa luminosité pourrait gêner les observations et camoufler les étoiles filantes les moins brillantes. Pour limiter son impact, vous pouvez vous placer de manière à cacher sa luminosité avec un arbre ou encore un bâtiment. Vous pouvez également sortir en deuxième partie de nuit, à partir de 1 heure du matin lorsque la Lune sera redescendue sur l'horizon. Sa luminosité devrait alors devenir moins gênante.

La pluie d'étoiles filantes des Géminides nous donne rendez-vous le vendredi 13 décembre pour une nuit exceptionnelle © Galib - stock.adobe.com

Contrairement aux autres pluies d'étoiles filantes, celle des Géminides n'est pas provoquée par le passage d'une comète sur l'orbite de la Terre mais par celui d'un astéroïde trainant derrière lui une queue de gaz et de poussières. Ce sont ces poussières qui, en traversant l'atmosphère, chauffent et se désintègrent en faisant apparaître des trainées lumineuses dans le ciel : des étoiles filantes. Nommé 3200 Phaéton, l'astéroïde responsable de cette pluie d'étoiles filantes a été découvert en 1982. Il réalise un tour du soleil en un an ce qui lui permet d'alimenter le nuage de poussière régulièrement et nous offre cette période magique chaque mois de décembre.

Les Géminides sont célèbres pour être particulièrement brillantes et d'un blanc jaunâtre caractéristique. Cette spécificité est liée à la présence de sodium dans les poussières responsables des étoiles filantes. Vous pourrez peut-être observer des trainées de couleur verte ou encore blanches qui sont provoquées par le magnésium et le fer présents dans les particules. Vous l'avez compris, un spectacle unique vous attend ce vendredi 13, n'oubliez pas de vous habiller chaudement et soyez patient !