La pleine Lune de décembre illumine la fin d'année de plusieurs signes astrologiques

La dernière pleine Lune de l'année 2024 a lieu ce dimanche 15 décembre dans les Gémeaux. Pour certains signes, cette lunaison est synonyme de lâcher-prise et de découvertes. Découvrez tout de suite ce qui vous attend !

La mi-décembre est arrivée et voilà que se dessine déjà la dernière pleine lune de l'année. Prévue pour ce dimanche 15 décembre à 10h01 selon l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides), cette dernière prendra place dans les Gémeaux, un signe sensible qui a besoin d'être mis en confiance pour s'exprimer pleinement. Cette pleine Lune qui intervient dans une période marquée par la charge mentale apportée par les fêtes de fin d'année pourrait offrir une véritable bouffée d'air à certains signes du zodiaque.

Pour les Gémeaux, signe d'Air particulièrement concerné par l'évènement, la pleine Lune "vous offre toutes les nouvelles pistes de réflexion et discussions nécessaires" rapporte l'astrologue Isabelle Elvira dans le magazine Femme Actuelle. Dans tous les domaines, c'est le moment d'ouvrir votre esprit à la différence. Chez les autres signes d'Air, la pleine Lune ne manquera pas de se faire ressentir. Du côté de la Balance, vous serez animé d'une envie d'aventure et d'évasion pour l'année 2025. "N'hésitez pas à envisager de concrétiser vos rêves les plus fous" conseille l'astrologue Natasha Merani du magazine Marie-France. Faites confiance à la Lune qui vous ouvrira de nouveaux horizons. Enfin, pour le Verseau la pleine Lune sera placée sous le signe de l'amour et du romantisme. Prévoyez un rendez-vous à deux et savourez !

La dernière pleine Lune de l'année aura lieu le dimanche 15 décembre à 10h01 © Alexander Chaykin - stock.adobe.com

Pour certains signes du zodiaque, la pleine Lune s'annonce pleine de découvertes. C'est le cas du Cancer qui est invité à tester des activités et à se plonger dans des lectures inconnues pour assouvir sa soif de nouveautés. Le Scorpion devrait également écouter sa curiosité et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. D'après Isabelle Elvira "une rencontre inattendue pourrait bien changer votre quotidien". Même son de cloche pour le Capricorne qui devra passer au-dessus de son habituelle prudence. N'hésitez pas à "sortir de votre zone de confort et à saisir des occasions avec enthousiasme" préconise l'astrologue. C'est la période idéale pour s'ouvrir au monde, soutenu par les énergies de la pleine Lune.

Les autres signes du zodiaque ressentiront également l'influence de cette dernière lunaison de l'année 2024. Mais pour profiter de ces énergies, il va falloir accepter de lâcher prise, un exercice difficile pour ceux qui préfèrent garder le contrôle. Prenez le temps de dialoguer avec vos proches pour éviter d'accumuler des tensions. Pourquoi ne pas tenter des activités méditatives qui vous permettront de vous recentrer dans le moment présent ?