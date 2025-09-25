Finie cette galère dans le TGV, la SNCF annonce un grand changement sur votre billet

Ce cauchemar que rencontrent de nombreux usagers dans les TGV sera bientôt de l'histoire ancienne !

A chaque départ de TGV, c'est l'épreuve : trouver sa place dans le labyrinthe des rames devient un véritable casse-tête pour des millions de voyageurs. Les numéros ne suivent tout bonnement aucune logique : par exemple, si vous avez deux places qui se suivent dans la numérotation, vous espérez être côte à côte mais loupé, ça ne sera pas le cas, l'une se retrouvant à l'autre bout de la rame.

Sans parler du fait que votre numéro ne vous donne aucune indication claire sur le fait que vous pouvez vous retrouver dans un Club 4 avec une personne en face de vous, côté couloir ou côté fenêtre. "Vraiment je comprends rien, j'essaye de trouver une logique mais je vois pas", se plaint un voyageur du TGV Nantes-Paris sur Reddit : "Je suis côté couloir à la place 51, à côté de moi la place 53, devant moi les places 43 et 44 (...)"

Toutes ces mésaventures seront bientôt de l'histoire ancienne : face "à une demande récurrente des clients", la SNCF a repensé sa numérotation pour un système à 3 chiffres s'inspirant des OUIGO, ce qui rendra la localisation des sièges beaucoup plus intuitive et cohérente. "Claire et lisible", cette nouvelle numérotation "sera désormais étendue à l'ensemble du réseau" des TGV, indique SNCF Voyageurs dans un communiqué.

Première nouveauté révolutionnaire : le premier chiffre du numéro de votre place correspondra toujours à celui de votre voiture. Pour les trains à une seule rame (voitures de 1 à 8), le premier chiffre de votre numéro de siège correspondra au numéro de la voiture. Pour les trains à deux rames (voitures 1 à 8 pour la première et 11 à 18 pour la seconde), le premier chiffre correspondra toujours au deuxième chiffre du numéro de la voiture. Par exemple, si votre place est située en voiture 12, elle aura un numéro de siège commençant par "2". Et s'il s'agit de la place 58 dans la voiture 2, elle sera numérotée place "258".

Autre nouveauté moins anxiogène : "dans les rames, la disposition des sièges suivra une logique continue". Fini les numéros disposés aléatoirement, ils "s'enchaîneront dans l'ordre croissant de gauche à droite, en commençant par l'entrée de la voiture". Ce qui ne change pas, c'est que dans les trains à deux étages (TGV Duplex), les numéros 1 à 39 se trouveront toujours au rez-de-chaussée, et à partir de 40 seulement à l'étage.

Autres choses qui ne changent pas mais c'est pour notre bien : "le numéro de la voiture restera toujours précisé sur les billets" et "le billet continuera également d'indiquer si la place se situe en haut ou en bas".

Fini l'embarquement compliqué à bord des TGV INOUI, la nouvelle numérotation sera progressivement mise en place à compter de ce mois de septembre et sera pleinement opérationnelle le 14 décembre, pour l'entrée en vigueur du service annuel 2026. Elle concernera également les TGV Lyria, les TGV INOUI vers l'Allemagne (hors ICE), l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg ainsi que Bruxelles depuis la Province.