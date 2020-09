Grève SNCF : une mobilisation de la CGT prévue jeudi 17 septembre 2020

GREVE SNCF - La CGT appelle à la grève du mercredi 16 septembre à 20 heures au vendredi 18 septembre à 7h55. Des perturbations de trafic devraient avoir lieu dans les transports mais les prévisions ne sont pas encore annoncées.

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 19h20] La CGT cheminots a déposé un préavis de grève générale et nationale à la SNCF du mercredi 16 septembre à 20h au vendredi 18 septembre à 7h55 pour condamner la politique sociale du gouvernement. Les perturbations de trafic, qui seront annoncées de un à deux jours à l'avance sur le site de la SNCF, concerneront aussi bien les lignes régionales (Intercités, TER, RER et Transilien) que le trafic des TGV et des trains internationaux.

Plus globalement, la CGT appelle "les salariés, retraités, privées d'emplois à faire de la journée du 17 septembre 2020 une puissante journée nationale d'actions, de grèves et de manifestations". Ce jour-là, les réseaux de transports des villes (bus, trams, métros) pourraient être aussi impactés à la fois par les chauffeurs grévistes et les déviations d'itinéraires liées aux manifestations.

Préavis de grève du Mercredi 16 Septembre 2020 à 20h00 au Vendredi 18 Septembre 2020 à 7h55.

Ce préavis de grève couvre lensemble des salariés du GPU ainsi que ceux appelés à les remplacer



Source : https://t.co/6V67KliT3N pic.twitter.com/JG13Le6XYW — CGT Cheminots (@cgtcheminots) August 28, 2020

Les revendications des militants CGT de la SNCF rejoignent celles de organisations syndicales FSU et Solidaires et des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL. Dans son dernier communiqué, la CGT condamne "les politiques patronales mortifères" et conteste le "chantage à l'emploi, l'allongement du temps de travail et la baisse des salaires" initiés par le gouvernement et accentués par la crise sanitaire du coronavirus.

Les perturbations de trafic liées à la grève nationale des cheminots SNCF de la CGT commencent mercredi 16 septembre à 20h et se terminent vendredi 18 septembre à 7h55 du matin.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERB, @RERA ou cette page dédiée au RER C. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.