"Grève SNCF : un préavis ce jeudi 26 et une grève reconductible en février"

GREVE SNCF. Un nouveau préavis de grève contre la réforme des retraites, à l'appel de la CGT-Cheminots, va démarrer ce jeudi 26 janvier. Le premier syndicat de la SNCF et SUD-Rail souhaitent ensuite poursuivre la mobilisation au début du mois de février.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 17h19] La grève contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement Borne est loin d'être terminée, notamment dans le secteur des transports. Après la forte mobilisation du 19 janvier, la CGT-Cheminots a déposé un nouveau préavis de grève via un communiqué, qui couvre la période du mercredi 25 janvier 2023 à 19 heures au jeudi 2 février 2023 à 8 heures". Si une grève interprofessionnelle et nationale est déjà prévue pour le mardi 31 janvier 2023, voulue par l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU) et rassemblant plusieurs branches de métier, pour le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun, "il est clair qu'on ne se réunit pas uniquement pour cocher le 31 janvier" avait-il annoncé sur BFM TV au lendemain de la grève du 19 janvier.

Doit-on s'attendre à plusieures journées noires sur le rail français ? Le jeudi 19 janvier a engendré de nombreux trains annulés sur l'ensemble du territoire, avec 1 TER sur 10 en moyenne, de nombreux TGV supprimés et zéro Intercités ! Toutes les interrogations portent maintenant sur les prévisions de trafic que devrait nous délivrer sous peu la direction de la SNCF. Si le mardi 31 janvier 2023 sera très probablement un "mardi noir", rien n'indique pour le moment qu'il en sera de même sur ces dates additionnelles de la SNCF.

Se dirige-t-on vers une grève illimitée à la SNCF ?

Nos confrères de 20 Minutes viennent d'annoncer ce mardi que les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail ont également proposé une grève reconductible "dès la mi-février" à la SNCF, si le gouvernement ne retirait pas sa réforme des retraites, avec, dans un premier temps, "deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février" 2023.

Au soir du 31 janvier, les syndicats CGT Cheminots et SUD-Rail proposeront "de se réunir en assemblées générales et de mettre en débat l'intensification de l'action par deux jours consécutifs de grève. (...) Et, faute de retrait du texte, d'envisager la grève reconductible par périodes de 24 heures dès la mi-février".