Grève SNCF : encore des perturbations ce vendredi 17 février ?

Ce vendredi 17 février 2023, des perturbations vont encore persister sur les lignes du RER et du Transilien en île-de-France. Le retour à la normale est prévu sur les TGV, Intercités et TER.

[Mis à jour le 16 février 2023 à 15h44] Après la mobilisation de ce jeudi 16 février sur le rail français, un retour à la normale devrait être annoncé pour la journée de demain et ce, alors que l'intersyndicale a d'ores et déjà annoncé qu'elle appelait à un 6e acte de grève contre la réforme des retraites le 7 mars. Cependant, des perturbations locales sur les Transilien et RER d'Île-de-France vont persister vendredi, comme lors des précédents lendemains de grève : le site du Transilien annonce que le RER C sera encore perturbé et que quelques trains des lignes N et U du Transilien seront supprimés.

Que les usagers des grandes lignes (TGV, Intercités) se rassurent : le préavis de grève à la SNCF court jusqu'au "17 Février à 8 heures", selon le site officiel de la société ferroviaire. De plus, les voyageurs qui doivent prendre un TGV ou un Intercités ce vendredi 17 février 2023, veille des départs en vacances scolaires pour la zone C ont, heureusement, déjà été informés par l'éventuelle annulation de leur train par mail ou SMS, afin d'échanger leur billet sans frais ou d'être remboursé intégralement. Du côté de la RATP, le trafic sera normal ce vendredi 17 février 2023.