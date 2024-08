Judo aux JO 2024 : la journée de Riner et Dicko, les résultats des combats de la journée

Médaillé de bronze lors de ses premiers Jeux olympiques à Tokyo en 2021, Romane Dicko est la grande favorite de sa catégorie des plus de 78 kilos programmée ce vendredi à l’Arena Champ-de-Mars. La Française de 24 ans, venue sur le tard sur les tatamis (à 13 ans), a depuis obtenu le titre mondial à Tachkent en 2022 et possède déjà quatre couronnes continentales. En grande forme, en attestent ses succès lors des tournois de Paris et de Bakou cette année, la native de Clamart fait officie de femme à battre à Paris. Elle débutera son tournoi en huitièmes de finale face à une adversaire qui reste à déterminer.

08:30 - Le grand jour pour Riner et Dicko ?

Après une journée blanche jeudi, le judo français, déjà crédité de sept médailles, espère reprendre sa marche en avant vendredi. D’autant plus que cette dernière journée en individuel marque l’entrée en lice de Teddy Riner dans la catégorie des plus de 100 kilos et de Romane Dicko chez les plus de 78 kilos. Deux « poids lourds » du judo tricolore qui visent rien d’autre que le titre à olympique à Paris.