Tennis aux JO 2024 : têtes de série, calendrier des matchs... Toutes les infos

Le tournoi de tennis des Jeux olympiques de Paris 2024 se dispute du côté de Roland-Garros.

Deux mois après le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros, les joueurs et joueuses sont de retour sur la terre battue parisienne pour le tournoi olympique de Paris 2024. Le tableau s'annonce particulièrement ouvert chez les hommes avec Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Rafael Nadal ou encore avec le Français Arthur Fils, vainqueur à Hambourg face à Alexander Zverev et tête de série après le forfait du Polonais Hurkacz. Être tête de série n'offrira pas forcément un match facile aux joueurs puisque un certain Rafael Nadal ne le sera pas durant la quinzaine.

Chez les femmes, la principale chance française pourrait être Varvara Gracheva qui est allée en huitième de finale lors du dernier Roland-Garros. On suivra également les performances de Caroline Garcia même si cette dernière alterne le bon et le vraiment moins bon depuis le début de l'année. Avec le forfait de Sabalenka, la Polonaise Iga Swiatek est plus que jamais favorite pour décrocher l'or olympique.

Les têtes de séries

1 Sinner

2 Djokovic

3 Alcaraz

4 Zverev

5 Medvedev

6 De Minaur

7 Ruud

8 Fritz

9 Tsitsipas

10 Paul

11 Humbert

12 Rune

13 Musetti

14 Baez

15 Auger-Aliassime

16 Fils

Qui sont les joueurs français engagés ?

Hommes : Arthur Fils, Corentin Moutet, Gaël Monfils, Ugo Humbert, Édouard Roger-Vasselin, Fabien Reboul

Femmes : Diane Parry, Caroline Garcia, Varvara Gracheva, Clara Burel

Le calendrier des matchs du tournoi de tennis