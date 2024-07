France - Pays-Bas : le choix fort de Krumbholz dans ces JO 2024

À l'Arena Paris Sud, en ce dimanche 28 juillet, l'équipe de France dispute son deuxième match dans ces JO 2024 en défiant les Pays-Bas.

Championne olympique en titre, l’équipe de France de handball féminin poursuit ces JO 2024 avec la pancarte de favorite. Une pancarte partagée avec la Norvège, vice-championne du monde et battue pour les Bleus en finale (24-23), en décembre dernier. Cette même Norvège qui avait mis fin à la série de 23 victoires françaises de novembre 2022 et à juillet 2024.

Pour continuer à régner sur la planète handball, le sélectionneur Olivier Krumbholz a fait deux choix forts en plaçant Darleux et surtout Zaadi Deuna sur la liste des réservistes. Concernant la joueuse évoluant au poste de demi-centre, il s’en est expliqué : "Cela fait depuis un moment qu’on a sept bonnes arrières. Il ne fallait en mettre que six, donc j’ai fait un choix subjectif. Si vous ne prenez que les cadres, vous faites la même équipe pendant vingt ans. Il y a des choses qui évoluent et j’ai dû prendre des risques pour constituer la meilleure équipe. On ne peut pas effacer une compétition où on a tout gagné. Certaines joueuses ont marqué des points durant le Mondial (Horacek, Grandveau notamment). Mais la route va être longue. Je suis persuadé qu’il y aura des blessures dans le groupe, et que des changements devront être opérés."

L’intéressée a réagi avec classe à cette décision : "Je m'étais préparée à ne pas jouer les JO 2024. Je m'étais préparée à être soit in soit out. Soit dans les 14 ou pas du tout. Donc être remplaçante, c'est une surprise. Tout ce que j'ai pu produire en équipe de France fait partie du passé, ce n'est pas quelque chose auquel je me rattache et qui doit me rendre légitime aujourd'hui parce que j'ai construit ça avec l'équipe de France."

À l’Arena Paris Sud, la France défie les Pays-Bas pour son entrée en lice dans ces JO 2024. Le coup d’envoi aura lieu à 21h00.

Lors de l’intégralité des JO 2024, vous aurez le choix de la chaîne pour suivre les rencontres des Bleus. France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs. Ce sera France 3 ou Eurosport 2 pour suivre France - Pays-Bas.

Pour suivre France - Pays-Bas en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux possibilités. Pour cela, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv ou souscrire à l’abonnement max.com.

La groupe des Bleus pour ce France - Pays-Bas : Glauser, Sako ; Lassource, Valentini, Kanor, Nze Minko, Horacek, Nocandy, Flippes, Grandveau, Granier, Toublanc, Bouktit, Foppa. Réservistes : Darleux Mingam, Ondono, Zaadi Deuna.

Le groupe des Hollandaises pour ce France - Pays-Bas : Duijndam, ten Holte, Malestein, van Wetering, Hendrikse, Sprengers, Abbingh, Dulfer, van der Heijden, Housheer, Molenaar, Nusser, Polman.