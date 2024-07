France - États-Unis : Les Bleuets veulent réussir leur entrée en lice

L'équipe de France dispute son premier match du tournoi de football des Jeux olympiques de Paris 2024 ce mercredi soir (21 heures) face aux États-Unis.

Après cinq semaines de préparation, l'équipe de France de football masculin va enfin faire son entrée en lice dans le tournoi olympique, ce mercredi soir face aux États-Unis au stade Vélodrome de Marseille (21 heures). Et tant pis si la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 n'aura lieu que dans deux jours sur les bords de la Seine et que les joueurs français sont un peu loin de l'événement. L'objectif est avant tout de bien débuter face aux Américains, qui sont certainement l'adversaire le plus dangereux dans ce groupe A qui contient également la Guinée et la Nouvelle-Zélande.

Henry pense être prêt

Pour ce premier match dans la compétition, Thierry Henry estime que son équipe, comme il l'a assuré à la veille de cette rencontre face aux Américains, qu'il connaît bien après son passage en MLS, à l'Impact de Montréal en 2020. "Je pense qu'on est prêt mais seul le terrain répond à cette question, a confié le sélectionneur français. Il est inutile de se mettre la pression, ce sera également aux joueurs de prendre les rênes, avec leur ressenti. (...) Mais tu penses toujours être prêt. Tu penses toujours pouvoir gagner. Je reste mesuré mais c'est plutôt pas mal." Les Bleuets restent sur un large succès face à la République dominicaine (7-0) et un match nul face au Japon (1-1) lors de leurs deux derniers matches de préparation.

Akliouche pressenti

Thierry Henry semble avoir trouvé la bonne tactique pour son équipe avec son 4-3-1-2. Reste une seule vraie incertitude pour ce match face aux États-Unis : qui jouera milieu droit dans ce système ? Enzo Millot a débuté les deux derniers matchs mais l'entrée de Magnes Akliouche à la pause contre le Japon est de nature à faire douter Thierry Henry. Remis de sa douleur à la cuisse, le Monégasque pourrait être lancé d'entrée. Le onze probable de la France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Akliouche, M. Koné, Chotard - Olise - Mateta, Lacazette (cap.). Du côté des États-Unis, la sélection s'est renforcée avec trois joueurs expérimentés pour ces Jeux olympiques : Walker Zimmerman (31 ans), Miles Robinson (27 ans) et Djordje Mihailovic (26 ans). Les trois devraient débuter ce soir. Le onze de départ probable des USA: Schulte - Dietz, Zimmerman (cap.), Robinson, Tolkin - Busio, Tessmann, Mihailovic - Paredes, McGuire, Aaronson.

Les Français favoris

Ce match entre la France et les États-Unis sera diffusé en clair à la TV, sur France 2, mais aussi sur la chaîne privée Eurosport, pour laquelle il faut un abonnement. Pour suivre cette rencontre entre les Français et les Américains sur Internet, il faut se rendre sur le site de France Télévisions, france.tv, et se créer un compte gratuitement pour pouvoir regarder le match. Dans cette rencontre des Jeux olympiques, la France est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Bleuets oscille entre 1,3 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Américains à Marseille se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 4,5.