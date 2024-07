JO 2024. France - Fidji : tombeurs des Fidjiens, les Bleus sur le toit de l'Olympe !

Interrogé par nos confrères de RMC, l'ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André a remercié Jérôme Daret pour ce titre olympique : "Les JO, le rugby, c'est neuf. On joue les Fidjiens qui avaient gagné les deux derniers JO. On a un joueur, Antoine Dupont, qui est en mission. Bravo à Jérôme Daret, il a su remettre le groupe en confiance. Le rugby français amène la première médaille d'or aux Français, à Paris. C'est la folie, il y a un monde fou. Le seul problème au Club France, c'est qu'il n'y a pas d'air conditionné !"

20:25 - Le résumé du match

Ce soir, l'équipe de France masculine de rugby à 7 avait rendez-vous avec son histoire. Face aux double tenants du titre fidjiens, les Bleus n'étaient pas favoris. Dans des conditions météorologiques pluvieuses, les imprécisions techniques ont pris le dessus sur le spectacle dans le début de rencontre avant que Talacolo ne trouve la faille grâce à l'excellent travail de Ravutaumada. Les nombreux plaquages manqués des Français ont permis aux Fidjiens de prendre les devants et inscrire le premier essai. Avant la mi-temps, les fautes de main se succèdent et Andy Timo en profite. Il prend l'intervalle dans les 22 mètres adverses pour servir Joseph Jefferson-Lee qui aplatit. 7-7 à la pause.

Avant le coup d'envoi du deuxième acte, Jérôme Daret remplace Stephen Parez Edo Martin et Rayan Rebbadj par Antoine Dupont et Varian Pasquet. Choix gagnant ! Sur le renvoi, Dupont prend le côté fermé et dépose tout le monde à la course avant de servir Aaron Grandidier qui inscrit le deuxième essai tricolore. Les Fidjiens enchaînent les fautes et les Bleus font la différence grâce à Dupont qui inscrit deux essais en fin de rencontre, scellant la victoire française dans cette compétition aux JO 2024. L'équipe de France masculine de rugby à 7 décroche le premier titre olympique de la délégation tricolore dans ces Olympiades.