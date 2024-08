Jeux paralympiques 2024 : quelles sont les primes des athlètes français ?

Pour les Jeux paralympiques de Paris, les médaillés français recevront la même somme que leurs homologues des Jeux olympiques.

Alors que les Jeux paralympiques débutent, les athlètes médaillés de la délégation française recevront des primes en fonction des médailles remportées. Ces primes sont décidées par chaque pays présent aux Jeux, et non par le Comité International Paralympique (CIP). Ainsi, les montants sont largement différents d'un pays à l'autre, certains athlètes ne recevant aucun gain de la part de leur pays tandis que d'autres sont plus avantagés. Il n'y a pas non plus de prime directement distribuée par les Fédérations Internationales, contrairement aux médaillés olympiques d'athlétisme qui ont reçu une somme de la part de World Athletics en cas de titre.

La question de l'écart entre les primes des athlètes olympiques et paralympique fait également régulièrement débat. En la matière, la France a été pionnière puisque depuis les Jeux de Pékin en 2008 les sportifs et sportives paralympiques reçoivent la même somme que leurs homologues olympiens. Si d'autres pays ont emboité le pas à la France sur la question, le processus d'uniformisation entre les athlètes des deux compétitions est long. L'Espagne et la Belgique ont ainsi harmonisé les primes seulement à l'occasion des Jeux de Paris, alors qu'auparavant les para athlètes recevaient une somme moindre.

Les médaillés français recevront en cas de médaille d'or 80 000 €, 40 000€ pour l'argent et 20 000 € pour le bronze. Ce chiffre est en augmentation par rapport à la dernière édition à Tokyo, où les médaillés ont reçu respectivement 65 000, 25 000 et 15 000 euros.

D'autres pays ont opté pour une approche différente, à l'image de la Grande-Bretagne. Si nos voisins britanniques n'ont prévu aucune prime pour leurs médaillés des Jeux olympiques comme paralympiques, ils ont en revanche, après les Jeux de Tokyo mis en place une allocation annuelle d'environ 34 000 euros pour tous les médaillés jusqu'à la prochaine olympiade pour leur permettre de se préparer.