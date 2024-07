France - Norvège : les Bleus du handball déjà dos au mur dans les JO 2024

Après une défaite en entame de compétition contre le Danemark (29-37), l'équipe de France de handball masculin doit réagir face à la Norvège ce lundi.

L'équipe de France masculine de handball a déjà la pression dans ces JO 2024 de Paris. Les hommes de Guillaume Gille ont concédé une sévère de défaite en entame de tournoi face à leurs meilleurs ennemis, les Danois (29-37). Champions olympiques en titre, les Bleus doivent donc se remettre sur le bon chemin ce lundi. "C'est pour moi, pour le staff, pour les athlètes, l'idée de faire le bilan de ce qui s'est passé sur ces deux mi-temps, parce qu'il y a eu aussi des séquences qui ont été intéressantes", a déclaré le sélectionneur français après le revers face au Danemark.

En face, la Norvège a réussi son entrée en lice avec une victoire face à l'Argentine (36-31). Les Norvégiens tenteront aussi de s'appuyer sur le dernier affrontement entre les deux équipes aux JO. À Tokyo il y a trois ans, les Scandinaves l'avaient emporté 32-29. En revanche, les deux dernières confrontations penchent en faveur des Bleus.

A quelle heure débute le match France - Norvège ?

Le match France - Norvège débutera à 19h ce lundi. Il se déroulera à l'Arena Paris Sud 6.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Norvège ?

Deux chaines diffuseront cette rencontre entre la France et la Norvège. En effet, France 3 et Eurosport 8 retransmettront ce match entre les Bleus et les Norvégiens.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Norvège ?

Trois diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Norvège. France.TV, MyCanal et le player d'Eurosport offriront une diffusion streaming.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Norvège ?

Betclic : 1,17; 12; 5,50

Winamax : 1,15; 11; 5

Unibet : 1,18; 12,80; 5,85